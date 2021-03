Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gran Turismo ist eines der berühmtesten Franchise-Unternehmen für Rennspiele, ein Simulator, der realistische Rennen anbot, lange bevor viele seiner modernen Konkurrenten überhaupt erfunden wurden.

Jetzt, da die PS5 in freier Wildbahn ist, kehrt Gran Turismo zum siebten Spiel zurück, und der Hype ist real. Lesen Sie weiter, um alles zu erfahren, was Sie über dieses Blockbuster-Rennspiel wissen müssen, bevor es veröffentlicht wird.

Der obige Trailer zu Gran Turismo 7 erschien im Juni 2020, als Sony erstmals eine Reihe von Spielen auf der PlayStation 5 vorstellte. Seitdem haben wir nicht mehr viel über das Spiel erfahren.

Anfangs hofften wir auf ein Erscheinungsdatum für 2021, da es nicht wahrscheinlich war, dass es mit der Konsole gestartet werden würde, aber das ist jetzt verrutscht. Gran Turismo-Spiele kommen notorisch erst heraus, wenn sie als vollständig fertig gelten, und die letzte Information ist, dass GT7 in ein 2022-Veröffentlichungsfenster gerutscht ist.

Jim Ryan bestätigte kürzlich in einem Interview, dass die Ursache für die Verzögerung, wie bei so vielen anderen Spielen, das Chaos war, das durch die Entwicklung von COVID-19 verursacht wurde, was sicherlich etwas ist, mit dem wir sympathisieren können!

Wir können uns zu 100% sicher sein, wenn es um die Plattform der Wahl von Gran Turismo 7 geht - es ist ein PlayStation 5-Spiel von Grund auf. So schön es wäre, sich vorzustellen, dass es auch auf der PS4 erscheinen könnte, es gibt keine Möglichkeit, dass dies passieren wird.

Das visuelle Upgrade, das das Spiel bringt, geht einfach über diese alte Hardware hinaus, also ist dies ein reiner Titel der nächsten Generation. Unnötig zu erwähnen, dass es als eines der langjährigsten exklusiven Franchise-Unternehmen von Sony auch nicht auf dem Weg zu Xbox- oder Switch-Spielern sein wird.

Eine PC-Veröffentlichung ist eine interessantere Idee, da Sony kürzlich versucht hat, mehr Exklusivprodukte auf dieser Plattform zu veröffentlichen. Wir sind jedoch der Meinung, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass sie zum Start erscheinen, wenn dies jemals der Fall sein sollte.

Das Gute am Enthüllungs-Trailer von Gran Turismo 7 oben ist, dass er einen klobigen Abschnitt des Gameplays enthielt, um uns einen klaren Überblick über die Entwicklung des Spiels zu geben.

Der erste große Bereich, der abgedeckt wird, ist die visuelle Wiedergabetreue - GT7 wird eindeutig ein absolut großartiges Spiel. Der Trailer ist ausdrücklich so konzipiert, dass er wiederholt die Reflexionen zeigt, die er jetzt verwalten kann, und sie suchen von hier aus nach der ganzen Welt wie Vollstrahlverfolgung.

Sony hat bestätigt, dass das Spiel auf 60 FPS abzielt, wie Sie im Filmmaterial sehen können, und Unterstützung für 4K und HDR bietet. Ob es all dies gleichzeitig mit Raytracing bewältigen kann, bleibt abzuwarten, aber es schadet nicht, optimistisch zu sein. Schließlich sollte es als exklusiver Titel gut positioniert sein, um die Nutzung der PS5-Hardware zu maximieren.

Das Spiel wird auch die SSD der PS5 für schnelle Ladezeiten nutzen, und der DualSense-Controller wird auch ein schönes Upgrade sein. Es verfügt über adaptive Triggereinstellungen und haptisches Feedback, um Sie weiter einzutauchen. Überlagern Sie 3D-Audio und nutzen Sie alle Schnickschnack der PS5.

Wir wissen aus früheren Gran Turismos, dass eine große Auswahl an sorgfältig nachgebauten Autos aus dem wirklichen Leben erwartet wird, um auf Rennstrecken zu fahren, und es ist klar, dass alle mit Lackierungen und Teiletausch anpassbar sind, um sie vor einer bestimmten Zeit genau auf Ihre Bedürfnisse und Vorlieben abzustimmen Rennen.

Der Trailer zeigt auch ein bisschen wie ein Karrieremodus, mit Charakteren, die Sie durch einige Menüs führen, und es sieht so aus, als gäbe es viele verschiedene Möglichkeiten zu spielen.

Auf der Strecke erwarten wir jedoch, dass es sich um ein traditionelles Gran Turismo-Spiel handelt. Für Puristen wird es ein Traum sein, und selbst für diejenigen, die sich nicht zu sehr für genau modellierte Fahrwerksmodi interessieren, sollte die Grafik mehr als genug sein, um sie wirklich verlockend zu machen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.