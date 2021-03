Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony muss einige VR-Ankündigungen machen, die sich im Laufe des Tages ausbreiten. Wir wissen, dass wir Neuigkeiten über sechs verschiedene Projekte für PSVR erhalten werden, also gibt es viel, auf das wir uns freuen können.

Die Nachrichten sollten von Zeit zu Zeit erscheinen und nicht in einem konzentrierten Ausbruch. Schauen Sie also noch einmal vorbei, da wir dieses Stück mit mehr Trailern und Informationen aktualisieren werden, sobald es herauskommt.

Bethesda ist nicht zufrieden mit der Veröffentlichung von Deathloop in Kürze und drückt einen weiteren exklusiven PlayStation-Titel ein, bevor Microsoft den Kauf abschließt - Doom 3 VR Edition. Dies ist auch eine etwas größere Überraschung, da es Ids verdammten Schützen zu VR bringt.

Das Spiel erscheint am 29. März, es bleibt also kaum Zeit zu warten, bis Sie es spielen können, und es wird die vollständige Doom 3-Kampagne neben den beiden Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission enthalten.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 3 März 2021

Das sind ungefähr 15 Stunden Chaos, und es ist eine gute Ausrede, einen Klassiker aus dem Jahr 2004 noch einmal zu besuchen - das Alter des Spiels ist zweifellos ein Teil dessen, warum es für VR so geeignet ist, was grafisch anspruchsvoller sein kann.

Es gibt auch einige nette Details für VR-Spieler, wie eine schnelle 180-Grad-Drehung und die wichtigen Taschenlampen, mit denen die Waffe montiert werden kann, um den Gruselfaktor für ein ziemlich beängstigendes Spiel zu verstärken, insbesondere im Vergleich zum frenetischeren modernen Doom Titel.

Schreiben von Max Freeman-Mills.