Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Nominierungen für die British Academy Games Awards 2021 wurden bekannt gegeben und The Last of Us Part II hat Rekorde gebrochen, indem es in 13 der 17 Kategorien vorgeschlagen wurde.

Es gibt auch einige Überraschungen, nicht zuletzt, dass der vielverleumdete Cyberpunk 2077 vier Nominierungen erhalten hat.

PlayStation wird jedoch begeistert sein, da es möglicherweise das Board fegen könnte, wenn die BAFTA-Zeremonie am Donnerstag, dem 25. März, stattfindet. Neben LOU2 haben auch andere exklusive PS4- und PS5-Produkte mehrere Nominierungen erhalten.

Ghost of Tsushima steht mit 10 Nominierungen auf dem zweiten Platz der Gesamtliste. Marvels Spider-Man: Miles Morales schnappte sich sieben. Dreams hat fünf, während Sackboy: A Big Adventure vier bekommt.

Nintendos Animal Crossing: New Horizons ist so ziemlich die einzige Ausnahme, die weiter oben auf der Liste steht. Insgesamt erhielt es fünf Nominierungen.

Die vollständige Liste der Nominierungen finden Sie unten. Sie können die BAFTA Games Awards 2021 in einem 90-minütigen Livestream live online verfolgen.

DOOM ETERNAL

FINAL FANTASY VII REMAKE

MARVELS SPINNENMANN: MILES MORALES

ORI UND DER WILLE DER WISPS

SPIRITFARER

DAS LETZTE VON UNS TEIL II

CYBERPUNK 2077

TRÄUME

GEIST VON TSUSHIMA

HADES

HALBLEBEN: ALYX

DAS LETZTE VON UNS TEIL II

ASTROS SPIELZIMMER

GEIST VON TSUSHIMA

HADES

HALBLEBEN: ALYX

MARVELS SPINNENMANN: MILES MORALES

DAS LETZTE VON UNS TEIL II

TIERKREUZUNG: NEUE HORIZONEN

GEIST VON TSUSHIMA

HADES

HALBLEBEN: ALYX

MARVELS SPINNENMANN: MILES MORALES

DAS LETZTE VON UNS TEIL II

TRÄUME

F1 2020

FALL GUYS

RÖKI

SACKBOY: EIN GROSSES ABENTEUER

DAS LETZTE CAMPFIRE

LUFTGEBORENES KÖNIGREICH

Aufruf des Meeres

AAS

FACTORIO

RÖKI

DER FALCONEER

SCHICKSAL 2: Jenseits des Lichts

TRÄUME

FALL GUYS

VIERZEHN TAGE

KEIN HIMMEL DES MANNES

MEER DER DIEBE

TIERKREUZUNG: NEUE HORIZONEN

ASTROS SPIELZIMMER

TRÄUME

FALL GUYS

MINECRAFT DUNGEONS

SACKBOY: EIN GROSSES ABENTEUER

TIERKREUZUNG: NEUE HORIZONEN

BEVOR ICH ES VERGESSE

TRÄUME

SPIRITFARER

SAG MIR WARUM

DAS LETZTE VON UNS TEIL II

TIERKREUZUNG: NEUE HORIZONEN

ASTROS SPIELZIMMER

GEIST VON TSUSHIMA

HADES

HALBLEBEN: ALYX

DAS LETZTE VON UNS TEIL II

TIERKREUZUNG: NEUE HORIZONEN

DEEP ROCK GALACTIC

FALL GUYS

GEIST VON TSUSHIMA

SACKBOY: EIN GROSSES ABENTEUER

VALORANT

GEIST VON TSUSHIMA

HADES

MARVELS SPINNENMANN: MILES MORALES

ORI UND DER WILLE DER WISPS

SACKBOY: EIN GROSSES ABENTEUER

DAS LETZTE VON UNS TEIL II

ASSASSINS CREED VALHALLA

CYBERPUNK 2077

GEIST VON TSUSHIMA

HADES

KENTUCKY ROUTE ZERO: TV-AUSGABE

MARVELS SPINNENMANN: MILES MORALES

AAS

FALL GUYS

GEIST VON TSUSHIMA

HADES

KENTUCKY ROUTE ZERO: TV-AUSGABE

SPIRITFARER

ASHLEY JOHNSON als Ellie in Der letzte von uns Teil II

CHERAMI LEIGH als weibliches V in Cyberpunk 2077

CODY CHRISTIAN als Cloud Strife im Final Fantasy VII Remake

DAISUKE TSUJI als Jin Sakai im Geist von Tsushima

LAURA BAILEY als Abby in Der letzte von uns Teil II

NADJI JETER als Miles Morales in Marvels Spider-Man: Miles Morales

CARLA TASSARA als Judy Alvarez in Cyberpunk 2077

JEFFREY PIERCE als Tommy in Der letzte von uns Teil II

LOGAN CUNNINGHAM als Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon und der Geschichtenerzähler im Hades

PATRICK GALLAGHER als Khotun Khan im Geist von Tsushima

SHANNON WOODWARD als Dina in Der letzte von uns Teil II

TROY BAKER als Joel in Der letzte von uns Teil II

Dämonenseelen

DOOM ETERNAL

TRÄUME

FLUGSIMULATOR

MARVELS SPINNENMANN: MILES MORALES

DAS LETZTE VON UNS TEIL II

TIERKREUZUNG: NEUE HORIZONEN

AUFRUF DER PFLICHT: WARZONE

GEIST VON TSUSHIMA

HADES

DAS LETZTE VON UNS TEIL II

VALORANT

Schreiben von Rik Henderson.