(Pocket-lint) - Seit der Veröffentlichung der PS5 war Speicherplatz eine der wenigen Herausforderungen für diejenigen, die das Glück hatten, eine zu ergattern. Die 825-GB-SSD der Konsole bedeutet eine tatsächlich nutzbare Anzahl von 667 GB, die sich sehr schnell füllt.

Wenn Sie ein Call of Duty-Spieler sind, haben Sie zwischen Warzone, Cold War und Modern Warfare auf einen Schlag mehr als die Hälfte davon verabschiedet. Wie viele andere haben wir an der Tatsache festgehalten, dass Sony vor dem Start sagte, dass die Möglichkeit zur Erweiterung des internen Speichers der PS5 kommen würde.

Das offizielle Teardown-Video zeigt, wie einfach der Zugriff auf einen zusätzlichen NVMe-Steckplatz auf der Konsole ist, in dem eine neue SSD hinzugefügt werden kann, sofern diese den für die PS5-Spiele erforderlichen Spezifikationen entspricht, die Funktionalität jedoch derzeit nicht aktiviert ist.

Das könnte sich jedoch bald ändern - Bloomberg berichtet, dass in diesem Sommer ein Firmware-Update für die SSD-Erweiterung ansteht, das für viele Spieler Musik sein wird.

Interessanterweise heißt es in dem Bericht auch, dass das Firmware-Update neue Lüftereinstellungen für die PS5 freischalten wird, um das hinzugefügte Laufwerk abzukühlen - das klingt völlig vernünftig, obwohl jeder, der eine PS4 besitzt, sich vor allem in Acht nehmen wird, was zu lauteren Soundeinstellungen führen könnte. Die PS5 ist vorerst nett und leise, so dass das Hinzufügen einer eigenen SSD das hoffentlich nicht beendet.

Sony hat von sich aus klargestellt, dass es kein Datum für die Funktionalität festgelegt hat und nichts bekannt zu geben hat. Wir haben also keinen Hinweis darauf, wann wir es genauer erwarten können, aber sobald es live geht, werden wir Ich habe eine Anleitung parat, die Ihnen zeigt, wie Sie den Prozess selbst durchführen können.

Schreiben von Max Freeman-Mills.