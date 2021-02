Sony verspricht in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 mehr PS5-Aktien

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jeder, der gerade (oder in den letzten Monaten) versucht, eine PlayStation 5 zu kaufen, weiß genau, wie dünn der Bodenbestand in allen Gebieten ist - die Tage, in denen man online wandern und einfach mit einer Konsole auschecken kann, scheinen weit, weit weg noch.

Der große PlayStation-Chef Jim Ryan hat diese Woche die Interviewrunden durchgeführt, nicht zuletzt, um auf Sonys anhaltendes Engagement für PSVR und die Existenz eines bevorstehenden Headsets für die PS5 aufmerksam zu machen, das 2022 erscheinen soll.

Ihm wurden jedoch auch einige offensichtliche Fragen zur Aktienknappheit gestellt, und seine Antworten bieten gemischte Segnungen. Einerseits ist ihm klar, dass der weltweite Mangel an Halbleitern dazu führt, dass es nicht viel einfacher wird, mehr Konsolen herzustellen.

Das klingt nicht allzu vielversprechend, aber er hat auch klar gesagt, dass es im Laufe des Jahres mehr Lagerbestände geben wird, und die zweite Hälfte des Jahres 2021 dürfte für die Verbraucher ein einfacher Ort sein, da die Nachfrage langsam aber sicher zu befriedigen beginnt.

Das saftigste Stückchen stammt aus seinem Gespräch mit der Financial Times : "Es wird jeden Monat im Jahr 2021 besser. Das Tempo der Verbesserung der Lieferkette wird sich im Laufe des Jahres beschleunigen, also bis zur zweiten Jahreshälfte von [2021] werden Sie in der Tat wirklich anständige Zahlen sehen. "

Das ist aufregender und sollte hoffentlich bedeuten, dass mehr Menschen die Chance bekommen, sich zum ersten Mal eine unserer Meinung nach wirklich hervorragende neue Konsole zu sichern.

Schreiben von Max Freeman-Mills.