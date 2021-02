Du kannst jetzt God of War in 4K 60fps auf PS5 spielen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eines der besten Spiele des Jahres 2018, God of War von Santa Monica Studio, bekommt ab heute einen neuen Anstrich für PlayStation 5-Spieler.

Für das Spiel ist jetzt ein neuer Patch verfügbar, der seine Zielbilder pro Sekunde auf der Konsole von 30 fps auf 60 fps ändert, was sich während des Spielens enorm anders anfühlt.

Darüber hinaus wird das Spiel in einer Schachbrett-4K-Auflösung ausgegeben, was bedeutet, dass es auf Ihrem Fernseher schärfer aussehen sollte (vorausgesetzt, es handelt sich natürlich um ein 4K-Display).

The God of War (2018) Verbesserte Leistungserfahrung für die PS5 kommt morgen!



️ Synchronisiert mit 60 FPS

️ 4K-Schachbrettauflösung

60 2160p

️ Kostenloses Update für PS5-Benutzer



Weitere Informationen finden Sie in unserem Blog unter https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReF