Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der lang erwartete Cyberpunk 2077 ist endlich für PS4, Xbox One, Stadia und PC verfügbar. Das Spiel läuft auch auf Xbox Series X / S und PS5 über Abwärtskompatibilität. Es wird jedoch berichtet, dass die Leistung von Plattform zu Plattform sehr unterschiedlich ist.

Wenn Sie einen anständigen Gaming-PC, ein Stadia-Konto oder eine Konsole der nächsten Generation haben, werden Sie eine großartige Erfahrung machen, wird behauptet. Letzteres können wir sogar bestätigen, da wir das Spiel sowohl auf Xbox Series X als auch auf S gespielt haben, über die Sie hier lesen können.

Selbst PS4 Pro und Xbox One X Besitzer haben gute Erfahrungen gemacht, wie wir gehört haben.

Besitzer von PS4- und Xbox One-Basiskonsolen (z. B. Xbox One S) sind jedoch mit Geschichten über spielzerstörende Fehler, extrem niedrige Auflösungen und schockierende Frameraten im Netz.

Wir dachten immer, dass CD Projekt Red Schwierigkeiten haben würde, ein so massives, grafisch reichhaltiges und sehr ehrgeiziges Spiel auf der PS4 oder Xbox One zum Laufen zu bringen - das haben wir sogar in unseren frühen Voransichten gesagt. Leider stellte sich heraus, dass wir Recht hatten.

Dies ist Cyberpunk 2077 - PS4 Version 1.00. Die Auflösung liegt buchstäblich unter 720p und das Laden des Spiels in Texturen dauert 20 Sekunden. Unentschuldbar. Unergründlich. Unspielbar. pic.twitter.com/AZ2OPTnkdL - Michael Does Life (@MichaelDoesLife) 9. Dezember 2020

Twitter ist mit Videoclips wie oben übersät. Und Eurogamer berichtet, dass die PS4-Basisversion beim Testen regelmäßig unter 30 Bilder pro Sekunde sinkt, selbst wenn die Auflösung erheblich gesunken ist - sogar auf 17 fps.

Dann gibt es Textur-Pop-Ins, die 20 Sekunden oder länger dauern. Es ist wirklich ein bisschen durcheinander.

Um CD Projekt Red gegenüber fair zu sein, hat es bereits einen Patch für den ersten Tag mit einigen wichtigen Korrekturen veröffentlicht und verspricht noch viel mehr.

Wir sind wirklich demütig, dass so viele von Ihnen uns vertraut haben und beschlossen haben, # Cyberpunk2077 vor der Veröffentlichung zu unterstützen! Selbst 8 Millionen danke sind nicht genug! Die Reise hat gerade erst begonnen und wir arbeiten hart an den bevorstehenden Korrekturen und Updates für das Spiel. Wir sehen uns in Night City! pic.twitter.com/ycIe2kN0Zq - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame), 10. Dezember 2020

Bis dahin empfehlen wir Ihnen, das Spiel entweder auf PS4 Pro, Xbox One X, Next-Gen oder, noch besser, auf einem PC zu spielen. Und wenn Sie keine davon haben, warten Sie vielleicht bis zum Ende - zumindest bis ein Großteil der Fehler im Spiel weiter behoben ist.

Wir werden uns auch zurückhalten, das Spiel vollständig zu überprüfen, bis wir es auf einer Xbox One S sowie auf unseren Xbox Series X und S testen können.

Schreiben von Rik Henderson.