PS5-Nachbestellungen zeigen, dass die Lektionen am Starttag noch nicht gelernt wurden

(Pocket-lint) - Es ist die Schuldmentalität eines Überlebenden, eine PS5 erfolgreich gesichert zu haben, wenn Ihre Freunde nicht so viel Glück hatten. Nachdem wir es geschafft haben, bei der ersten Gelegenheit eine Vorbestellung zu tätigen, befinden wir uns seitdem im Assistenzmodus.

Für uns und so viele andere war es jedoch ein langwieriges Experiment in Frustration, Freunde über Bestandsmeldungen zu informieren und sich auf vorab angekündigte Startzeiten vorzubereiten. Falls Sie es verpasst haben, ist der Versuch, jetzt eine PS5 zu kaufen, eine Farce.

In dieser Woche, zumindest in Großbritannien und Europa, wurden zufällige Lagerbestände ohne vorherige Ankündigung oder Vorhersehbarkeit auf einer Reihe von Websites von Einzelhändlern angezeigt. Argos wurde zwei Tage hintereinander in den frühen Morgenstunden live geschaltet, bevor Amazon gestern gegen 8:30 Uhr einen Lagerbestand von etwa 3 Minuten hatte. Unabhängig von Ihrer Website gab es jedoch keine offiziellen Ankündigungen oder Warnungen im Voraus .

Dies führt zu lautstarker und offensichtlicher Frustration in den sozialen Medien und zu einem Feldtag für Wiederverkäufer und Bots, die keine Benachrichtigungen benötigen, um Bestellungen zu durchsuchen. Es ist schwer zu vermeiden, dass die offensichtlichen Lehren über die Nachfrage aus dem Start bestenfalls unmöglich umgesetzt und im schlimmsten Fall ignoriert wurden.

Am Starttag vor einigen Wochen hatten wir größtenteils Zeit, auf bestimmten Websites mit neuen Lagerbeständen zu rechnen, und obwohl dies zu absoluten Staus und in einigen Fällen zu Abstürzen führte, gibt es zumindest ein Gefühl der Gleichberechtigung mit dem Kampf, wenn Sie alle wissen wo und wann.

Das Überprüfen von Twitter, um nach dem Zufallsprinzip festzustellen, dass der Vorrat während der Kaffeezubereitung auf und ab gegangen ist, ist jedoch eine weitere ärgerliche Angelegenheit. Es scheint, als hätten Einzelhändler entschieden, dass die bessere Vorgehensweise darin besteht, Dinge einfach ohne Vorankündigung zur Verfügung zu stellen, Menschenmassen zu vermeiden und es einfach dem Glück zu überlassen, ob sie schnell genug dorthin gelangen können.

Das hat eine Form von Logik, aber es ist keine, die sich fair oder gerecht anfühlt, wenn Sie sich auf der anderen Seite der Medaille befinden, und die Geschwindigkeit, mit der mehr überhöhte Wiederverkaufsoptionen aufgetaucht sind, deutet darauf hin, dass sie keine Auswirkungen hat hoffte auf.

Offensichtliche Lösungen sind dürftig, aber wenn das Einkaufserlebnis diesmal noch intensiver wird, ist dies für die Einzelhändler ein ziemlicher Misserfolg, selbst wenn sie versuchen würden, die Verantwortung für den Mangel an zu verkaufenden Einheiten auf Sony zu verlagern.

Ohne ein klares Gefühl dafür, wann die Aktie mit der Nachfrage Schritt halten kann, droht die Sorge, dass dies für einige Zeit und sicherlich für das neue Jahr der Status Quo sein könnte. Wenn Sie sich daran erinnern, wie schwierig es wurde, im ersten Jahr des Lebenszyklus dieser Konsole eine Wii zu finden, werden Sie diesmal das gleiche Gefühl der Angst verspüren.

Schreiben von Max Freeman-Mills. Bearbeiten von Dan Grabham.