Wir haben mit einem PS5-Scalper darüber gesprochen, wie sie zu ihren Konsolen gekommen sind

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist hier in Großbritannien nicht gerade unter dem Radar geflogen, dass der Start der PS5 absolut von Bots und Wiederverkäufern heimgesucht wurde, die Aktien kauften und sie später gewinnbringend umdrehten - wir haben Geschichten über den Wiederverkauf von Gruppen mit Tausenden von Konsolen gesehen, und dort Es gibt viele verärgerte Verbraucher, die herumgehen müssen.

Wir haben diese Woche mit einem solchen in Birmingham ansässigen Reseller gesprochen, dessen Name wir in Jack geändert haben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Menschen in einen technisch legalen, aber zu Nutzungsbedingungen gehörenden Shredder-Markt gelangen - wie hoch die Eintrittsbarriere ist und wie der Start auf der anderen Seite der Medaille war.

Es war nicht überraschend, dass seine Imbissbuden in Richtung Einzelhändler relativ vernichtend waren, was seine Gemeinschaft von Wiederverkäufern, die sich in einer Discord-Gruppe versammelt hatten, für die leicht vorhersehbare Nachfrage, mit der sie beim Start konfrontiert waren, weitgehend unvorbereitet fand.

Es ist eine Community, die Jack entdeckt hat, wie viele, nachdem er in den Sneaker-Markt eingetreten ist - viele der Bots, die in den letzten Wochen Xboxes und PS5s geschnappt haben, sind tatsächlich überarbeitete Sneaker-Skripte. Genau wie andere, die mehr öffentliche Presse bekamen, sicherte sich seine Gruppe auch Tausende von Konsolen zwischen Vorbestellungs- und Starteinheiten.

Nachdem Jack selbst vier Konsolen erhalten hatte, als die Vorbestellungen online gingen, machte er sich daran, sich auf den Lagerbestand am Starttag vorzubereiten. In der Praxis bedeutete dies, die Verwendung von Bots und Proxys über Verbindungen auf Discord aufzukaufen und zu entscheiden, wohin sie beim Start führen sollen.

Wenn das hypertechnisch klingt, sagt er: "Es ist eines dieser Dinge, bei denen es sehr klar wird, wenn man erst einmal darauf eingeht." Die Discord-Community hilft Neulingen beim Einrichten von Dingen, um Situationen zu vermeiden, in denen jemand "eine Menge Geld für Proxies verschwendet" und den Prozess schlecht macht. Wenn die Leute ohne allzu großen Aufwand Geld verdienen, werden mehr Leute Bots kaufen und die Entwickler, die als das schlagende Herz der Reseller-Communities fungieren, werden weiterhin immer mehr Geld selbst verdienen.

Die meisten Communities können durch sorgfältiges Anschauen von Twitter gefunden werden. Er sagt: "Man muss ein bisschen spielen, wenn man einer Gruppe beitritt und eine auf Twitter findet, aber ich denke, Twitter war und ist immer eine der besten Ressourcen für Veröffentlichungen." so, weil Sie Ihre chronologische Zeitleiste haben ". Wenn Sie reingelassen werden, ist der einfachste Schritt, einfach einen anderen Reseller zu bezahlen, um einen Bot für Sie zu betreiben. Gegen eine Gebühr von etwa 50 GBP haben Sie eine weitaus höhere Chance, eine Konsole zu erhalten als Ihr Durchschnittsverbraucher ein damit verbundenes Risiko der Entdeckung und Löschung.

Von da an haben die Dinge eine steilere Lernkurve, aber das Bild, das Jack malt, ruft immer noch Bestürzung hervor - dies ist nicht schwer zu verstehen, wenn Sie relativ bequem mit Computern umgehen und im Internet surfen, was kaum die höchste zu löschende Leiste ist . Trotzdem besteht immer noch ein unbestreitbares Risiko, wenn Kartendetails übergeben und Adressen (und Partneradressen) detailliert angegeben werden müssen.

Diese Risiken verschwinden auch nicht, wenn Sie eine Konsole haben - Wiederverkäufer verschwenden ihre Zeit regelmäßig mit frustrierten Nichtkäufern (etwas, an dem die Zufriedenheit leicht zu erkennen ist), was harmlos sein kann, aber dazu führen kann, dass sie sich während des Vorgangs verwundbar fühlen . Im Gegenzug hat er von einem Wiederverkäufer in seiner Nähe gehört, der anscheinend während einer Übergabe in dieser Woche erstochen wurde, was zeigt, dass mehr inakzeptables Maß an Wut auf Scalper übergeht.

Das bedeutet nicht, dass auf ihrer Seite viel Reue zu finden ist - Jack hat eindeutig nicht das Gefühl, dass moralisch etwas falsch daran ist, Aktien wie diese aufzukaufen. Wenn jemand schuld ist, sind es die Geschäfte, die keine Maßnahmen ergriffen haben, um sie zu stoppen.

In Jacks Fall schien es eine sichere Wette zu sein, vor dem Start von John Lewis einen geringeren Schutz gegen Bots zu haben, da die Verbindung zur Spieleszene schwächer war und mangelnde Bereitschaft angenommen wurde. Als er nur einen Bot fand, der auf die Site zielen konnte, war er sich sicherer, dass dies eine gute Wahl war. Dieser Verdacht wurde durch 12 abgeschlossene Bestellungen am Starttag bestätigt, von denen vier später storniert wurden. Das sind 8 gesicherte Konsolen plus die vier aus Vorbestellungen, um insgesamt 12 zu erhalten.

Andere Websites, wie Game und Currys, verwendeten Warteschlangensysteme, die mehr, aber nicht alle Bots behinderten - einige hatten das, was Jack als "Warteschlangensprung" bezeichnete, was so vorteilhaft ist, wie es sich anhört, während Tesco seinen PS5-Start anscheinend auf ein System verlagerte Website eines Drittanbieters, um einen Absturz anderer Dienste zu vermeiden. Diese Taktik zog "Bewunderung" von Jack und seinem Mann auf sich, aber normale Käufer würden wahrscheinlich darauf hinweisen, dass es nicht einfacher war, eine Konsole zu kaufen, ohne die Linie zu durchtrennen.

Es stellt sich heraus, dass eine der größten Herausforderungen darin besteht, nicht genügend Bots zu betreiben, um viele Konsolen zu erhalten, sondern genügend Karten und Adressen zu haben, um Bestellungen abzuschließen. Jack überprüft Fintech-Lieblinge wie Revolut und Monzo, um zu erklären, wie er kann Ich hatte 12 virtuelle Karten bereit, aber Lieferadressen müssen im Allgemeinen von Freunden und der Familie ausgeliehen werden.

Bei Konsolen, die derzeit zwischen 800 und 850 Pfund kosten, ist das ein Gewinn, der derzeit groß genug ist, da würden die meisten Leute zustimmen. Leider ist Jacks Ansicht, dass die Dinge nicht billiger werden - mit mehr Aktienwellen vor Weihnachten, die wahrscheinlich genauso schnell verschwinden werden, wenn die Leute näher an die Urlaubsnachfrage heranrücken, und Jack ist von die Ansicht, dass 1.000 Pfund der Mindestpreis in den paar Tagen vor Weihnachten sein werden.

Obwohl er nur ein ziemlich erfahrener Wiederverkäufer ist, kein Marktanalyst, der seine Einschätzungen zur PS5-Aktie bis jetzt betrachtet und wie sie sich herausgestellt haben, würden Sie wahrscheinlich nicht dagegen wetten, dass er Recht hat. Es ist entmutigend zu überlegen, welchen Windstoß es für die schlauen Köpfe in Jacks Wiederverkauf von Discord bedeutet.

Schreiben von Max Freeman-Mills. Bearbeiten von Dan Grabham.