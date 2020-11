Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Last of Us Part 2 ist ein Headliner einer wirklich starken Black Friday-Periode auf der Videospielseite - während Konsolen nicht viele Rabatte gesehen haben, wurden die Preise für Spiele nach links, rechts und in der Mitte gesenkt.

Spieler in den USA können TLOU2 seit einigen Tagen zu 50% des normalen Preises erwerben. Dies ist ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, wie kürzlich es herauskam und wie von der Kritik gefeiert wird, und jetzt hat Amazon UK Spaß daran .

Sie können das Spiel für 30,99 € kaufen , was nicht ganz der halbe Preis ist, aber nahe genug, um sich gleich zu fühlen, aber es ist weit entfernt von dem einzigen Sony-Klassiker, auf den ein leckeres Angebot angewendet wurde.

In der Tat ist klassisch das Schlüsselwort hier, da es sich bei der PlayStation Hits-Titelserie um eine 50% ige Kürzung handelt, die alle von ihrem regulären Preis von 15,99 £ auf 7,99 £ senkt.

Dazu gehören einige der besten Spiele, die jemals veröffentlicht wurden, darunter Uncharted 4 , Bloodborne , Horizon Zero Dawn , Ratchet und Clank und in der Tat das erste The Last of Us Remastered .

Das ist eine verdammt gute Aufstellung, und für £ 8 erhalten Sie einen echten Treffer, je nachdem, für was Sie sich entscheiden. In der Zwischenzeit funktionieren sie auch alle auf einer PS5, wenn Sie eine neuere Konsole haben oder kaufen möchten.

