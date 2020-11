Eine Woche mit der PS5 - reflektiert die neueste Konsole von Sony

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach all dem Rummel und dem Hype und mehr als einem stressigen Tag, an dem das digitale Äquivalent zum Campen außerhalb eines Geschäfts erreicht wurde (was bedeutet, dass wir unseren F5-Knopf bis auf Null tragen mussten, während auf den Websites kein Lagerbestand angezeigt wurde), ist die PS5 endlich da.

Während Rezensenten, einschließlich unseres eigenen Rik Henderson, es schon eine Weile hatten, kommen die meisten von uns gerade zum Ende unserer ersten Woche mit der Konsole - wenn wir das Glück hatten, eine zu bekommen. Wir dachten also, wir würden Sie durch einige der kleinen Vor- und Nachteile führen, die durch den tatsächlichen Gebrauch entstanden sind, um über die bisherige Konsolenerfahrung nachzudenken.

Bei den ersten Messungen und Größenvergleichen sah die PS5 so groß aus, dass es unmöglich wäre, sie aufzunehmen. Es ist nicht zu leugnen, dass dies eine riesige Konsole ist, aber als sie auftauchte, wurden wir tatsächlich enttäuscht - sie ist nicht so massiv! Groß, ja, aber nichts inakzeptables. Ehrlich gesagt, jetzt, da es sich unter unserem Fernseher befindet, wo es jahrelang bleiben wird, konnten wir uns nicht mehr um seine Größe kümmern.

Es mag wählerisch erscheinen, aber die PS5 hat nur einen USB-A- und einen USB-C-Anschluss an der Vorderseite. Angesichts der Tatsache, dass das eigene Controller-Kabel diesen ersten Anschluss verwendet und fast jedes drahtlose Headset denselben Anschluss benötigt, ist dies ein kleiner, aber ärgerlicher Aufwand. Ein Kabel mit USB-C an beiden Enden wäre sinnvoll gewesen, und das verwenden wir jetzt, um zu vermeiden, dass wir auf der Rückseite der Konsole herumspielen müssen, wenn wir unser Headset verwenden und gleichzeitig den Controller aufladen müssen.

Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des neuen DualSense-Controllers wurden zu Recht hochgespielt. Laden Sie Astros Playroom hoch und Sie werden bald spüren, wie beeindruckend sie sein können. Wir brauchen Entwickler, die sie annehmen, aber es sieht wirklich gut aus, und die Änderungen an der Form von DualSense sind genauso wichtig. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es ein klarer Anwärter auf den besten Erstanbieter-Controller aller Zeiten ist, selbst in diesem frühen Stadium.

Testgeräte sind eine Sache, aber Startgeräte können sich auch auf der Softwareseite etwas unvollendet anfühlen, und die PS5 hat diesbezüglich zugesagt. Wir haben unsere installierte Kopie von Demons Souls bereits einmal ohne Erklärung vollständig von unserer Konsole verschwinden lassen, und Spiele in unserer Bibliothek können auch verblüffend schwer zu finden sein, wenn wir sie spielen möchten. Trotzdem scheinen sich die Dinge bereits zu glätten, so dass dies nicht zu lange dauern sollte.

Der Tag des Konsolenstarts ist eine besondere Zeit - die Eile, Ihr Profil und Ihre Spiele einzurichten, kann für Aufsehen sorgen. Am ersten Wochenende mit der PlayStation 5 war es wirklich lohnend, dass einige Titel leicht entfernt werden konnten. Astros Spielzimmer ist ein paar luftige Stunden, während Spider-Man: Miles Morales für einen Veteranen des ersten Insomniac-Spiels ungefähr 8 Stunden war, und beide gaben ein erfreuliches Gefühl, etwas der nächsten Generation beendet zu haben. Das ist ein schweres Gefühl in der Flasche, aber es wird eine gute Zeit dauern.

Während das Bild für Headsets rosig war, von denen jedes, das wir getestet haben, auf PS5 genauso funktioniert hat wie auf PS4, ist die Situation für Controller weitaus trüber und weniger zufriedenstellend. Derzeit funktioniert ausnahmslos nur DualSense mit PS5-Spielen. Sie haben vielleicht einen großartigen Pro-Controller wie Razer oder Nacon, aber er funktioniert nur bei PS4-Spielen. Entweder sollte diese Einschränkung aufgehoben werden, oder Sony sollte klarstellen, wann sich etwas ändern wird - im Moment ist die Schwebe einfach frustrierend.

Während die grafischen Whiz-Bangs nett sein mögen, waren einige der lohnendsten Momente, die wir je hatten, verrückt banal. Dinge wie das Einladen eines neuen Spielers zu einer Party, die 0,5 Sekunden dauert; Rufen Sie das Textfeld auf, um ein Loadout in Warzone umzubenennen, das das Spiel 30 Sekunden lang nicht zum Absturz bringt. ein Freund, der seinen Bildschirm mit uns teilt, während wir auf das Ende des Rocket League-Spiels warten; und natürlich Ladebildschirme, die auf kurzzeitige Ablenkungen anstatt auf lange Wartezeiten reduziert wurden.

Diese haben dafür gesorgt, dass selbst unser alltäglicher sozialer Gebrauch der Konsole eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Stand der letzten Generation darstellt, und es ist eine wahre Freude, darüber zu berichten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.