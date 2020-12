Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DiePlayStation 5 ist bereits ein großer Erfolg - sie soll die am schnellsten verkaufte Spielekonsole aller Zeiten sein.

Es ist leicht zu verstehen, warum. Es sieht in seinem Wolkenkratzer-Look prächtig aus und verfügt über echte Next-Level-Technologie. Aber was genau können Sie damit machen, außer Spiele zu spielen?

Wir haben eine praktische Anleitung für alle zusammengestellt, die kürzlich eine PS5 oder die PS5: Digital Edition gekauft haben oder eine unter dem Weihnachtsbaum finden. Hier sind die besten Tipps und Tricks, die wir gefunden haben.

Wenn Sie bereits eine PlayStation 4 besitzen und Ihre PS5 mit vorhandenen Einstellungen und installierten Spielen einrichten möchten, können Sie Dateien über Ihr lokales Netzwerk von Ihrer PS4 auf die neue PS5 übertragen.

Sie benötigen die neueste Systemsoftware auf beiden Konsolen. Stellen Sie daher sicher, dass sie zuerst aktualisiert werden. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Ihre Trophäen synchronisiert sind (indem Sie beim Anzeigen Ihrer Trophäen auf Optionen klicken und Mit PlayStation Network synchronisieren auswählen).

Sie müssen jetzt beide Konsolen für die Übertragung einrichten. Sie können dies entweder tun, indem Sie beide über WLAN mit Ihrem Heimrouter oder über LAN-Kabel verbinden. Letzteres ist definitiv schneller.

Wenn Sie nur ein LAN-Kabel haben, stellen Sie sicher, dass beide Konsolen über WLAN mit dem Router verbunden sind, und stecken Sie das LAN-Kabel in den Ethernet-Anschluss jeder Konsole.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, schalte beide ein und gehe zu den Einstellungen deiner PS5. Tippen Sie auf System und dann auf Systemsoftware und wählen Sie Datenübertragung. Klicken Sie auf Weiter.

Deine PS4 sollte auf dem nächsten Bildschirm erscheinen. Wähle es aus und halte, sobald die Vorbereitung für die Datenübertragung angezeigt wird, den Netzschalter auf deiner PS4 gedrückt, bis du einen Piepton hörst.

Sie können dann alle Inhalte auswählen, die Sie übertragen möchten, und Star Transfer auswählen.

Dies mag seltsam erscheinen, aber wenn Sie die Standard-PlayStation 5 am Ende haben - etwas, für das sie eindeutig am besten geeignet ist -, wird eine Disc nicht in die natürlichste Richtung in das Laufwerk eingelegt.

Stattdessen müssen Sie die Oberseite der Blu-ray oder des Spiels nach links und zum Fleisch der Konsole selbst zeigen. Einige mögen sagen, dass das offensichtlich ist, aber es war nicht für uns das erste Mal.

Wenn Sie Ihre PS5 horizontal verlegt haben, ist dies viel sinnvoller, da die Disc richtig herum eingelegt ist (mit dem Disc-Steckplatz unten an der Konsole). Dies ist natürlich auch für Besitzer der Digital Edition irrelevant.

Die PS5 unterstützt Dolby Atmos als solches nicht, kann jedoch Bitstream-Audio über HDMI für DVDs, Blu-rays und 4K-Blu-rays ausgeben, sodass Ihr AV-Receiver, Surround-System oder Ihre Soundbar das Signal selbst dekodieren können. Das einzige Problem ist, dass Sie die Option manuell auswählen müssen und sie in den üblichen PS5-Einstellungen nicht verfügbar ist.

Grundsätzlich können Sie dies nur tun, wenn eine Disc eingelegt ist und ausgeführt wird. Wenn das Hauptmenü der Disc - des Films oder der TV-Show - erreicht ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen. Am unteren Bildschirmrand sollten einige Popups angezeigt werden.

Wählen Sie das Burger-Symbol (die drei Punkte) und dann Einstellungen im nächsten Menü, das angezeigt wird. Wählen Sie Audioformat und dann Bitstream. Verwenden Sie nun einige Male die Kreistaste auf dem Controller (oder die Zurück-Taste auf der Media Remote), um zum Filmmenü zurückzukehren.

Die PlayStation 5 verfügt über eine eigene optionale Medienfernbedienung zur Steuerung von Streaming-Apps und 4K-Blu-ray-Wiedergabe.

Das Bluetooth-Gerät ist einfach mit der Konsole zu koppeln. Sie müssen nur zu "Einstellungen" und dann zu "Zubehör" gehen, nach unten zu "Media Remote" scrollen und auf "Media Remote einrichten" tippen.

Ein Assistent führt Sie durch die Schritte. Um die Fernbedienung in den Pairing-Modus zu versetzen, halten Sie einfach die PlayStation- und Optionsschaltflächen einige Sekunden lang gedrückt. Die Fernbedienung kann auch zur Steuerung Ihres Fernsehgeräts und, wie in unserem Fall, eines Soundsystems eingestellt werden.

Dies sind möglicherweise nur Kinderkrankheiten, aber einige Spiele sind duale Spiele - dh. Enthält sowohl PS4- als auch PS5-Spiele - kann versehentlich auf Ihrem Startbildschirm zur falschen Version wechseln. Dies ist Call of Duty: Black Ops Cold War für uns passiert.

Eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie nicht die falsche Version spielen, besteht darin, die PS4-Edition nicht herunterzuladen. Auf diese Weise wird auf dem Hauptspielbildschirm Download angezeigt, wenn Sie in der oberen Leiste darüber fahren, nicht Spielen.

Um dies zu überprüfen oder zur richtigen Version zu wechseln, wenn Download angezeigt wird, müssen Sie auf das Burger-Symbol (drei Punkte) im Game Hub klicken. Wenn die PS5-Version aufgelistet ist, haben Sie bereits die falsche ausgewählt. Klicken Sie auf diese PS5-Version und sie wird ausgetauscht.

Wenn Sie Ihrem PlayStation-Konto bereits eine anständige Bibliothek mit PS4-Spielen zugewiesen haben oder mehrere aus der PS Plus-Sammlung heruntergeladen haben, aber nur sehen möchten, welche Spiele Sie besitzen, die native PS5-Titel sind, können Sie die Liste filtern.

Gehen Sie zum Spielbibliothekssymbol in der oberen Leiste des Startbildschirms und klicken Sie auf die Filterschaltfläche auf der linken Seite (mit einem nach unten gerichteten Pfeil). Wähle Plattform und kreuze PS5 an. In Ihrer Bibliothek werden jetzt nur noch PS5-Spiele angezeigt. Sie können dasselbe für andere Plattformen tun.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Speicherkapazität der PS5 zu erweitern, aber beide sind derzeit nicht perfekt. Zum Zeitpunkt des Schreibens muss Sony die SSD-Kartenkompatibilität noch aktivieren. Es gibt einen Steckplatz für eine PICe Gen 4 NVMe SSD-Karte, der Berichten zufolge in Zukunft Lösungen von Drittanbietern akzeptieren wird, der jedoch noch aktiviert werden muss.

Stattdessen können Sie Spiele nur dann auslagern, damit sie den verfügbaren Speicherplatz von 667 GB auf der internen SSD nicht vollständig belegen. Verwenden Sie dazu eine externe Festplatte oder SSD, die an einen USB-Anschluss angeschlossen ist (nur USB 3.0-Laufwerke und höher). Und selbst dann können Sie keine PS5-Spiele von einem spielen - oder sogar ein PS5-Spiel oder eine App darauf speichern.

Sie können jedoch PS4-Spiele spielen, die auf einem externen Laufwerk gespeichert sind. Dies wird dringend empfohlen. Der interne Speicher bleibt nur für native PS5-Titel.

Lesen Sie hier unsere ausführliche Anleitung, wie Sie dies zum Laufen bringen können (es ist dasselbe wie auf PS4). Der einzige zusätzliche Tipp, den wir Ihnen geben, ist, dass Sie das externe Laufwerk zum ersten Mal anschließen müssen, wenn die PS5 eingeschaltet ist - es erkennt dann das Laufwerk. Aus irgendeinem Grund wurde das Laufwerk beim Anschließen vor dem Einschalten unserer Konsole nicht erkannt.

Wenn Sie ein externes Laufwerk angeschlossen und aktiv haben, können Sie PS4-Spiele und -Apps vom internen auf das externe Laufwerk verschieben.

Gehen Sie zunächst zu Einstellungen, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speicher. Klicken Sie dann auf Konsolenspeicher. Wechseln Sie zum Tag "Spiele und Apps" und klicken Sie darauf.

Wählen Sie oben auf der nächsten Seite das Tag "Elemente, die Sie verschieben können" aus, klicken Sie auf eines der Spiele, die Sie übertragen möchten, und klicken Sie dann auf "Verschieben".

Es ist möglich, Kindersicherungen für alle Kinder festzulegen, die die PlayStation 5 verwenden. Dazu gehören Altersbeschränkungen für Inhalte, die Möglichkeit, die Spielzeit zu verfolgen und zu begrenzen, Ausgabenbeschränkungen für eine gemeinsam genutzte Brieftasche festzulegen und Kommunikationsfunktionen einzuschränken.

Sie können sie entweder auf der Konsole selbst oder über einen internen Browser auf PC, Mac oder Handy einstellen. Besuchen Sie für letztere die Kontoverwaltungsseite auf der Sony-Website . Klicken Sie dann auf Familienverwaltung. Von dort aus können Sie alle Kindersicherungen für das PlayStation-Konto jedes Kindes festlegen.

Alternativ kannst du sie über das eigene Einstellungsmenü der PS5 einstellen. Gehen Sie zu Einstellungen und scrollen Sie nach unten zu Familien- und Kindersicherung. Dann finden Sie die Kindersicherung im Familienmanagement.

Im PS5-Menü kannst du jedes Steuerelement einzeln ändern oder eine voreingestellte Einschränkungsstufe zwischen Child, Early Teens oder Late Teens oder Older auswählen.

Wir werden weiterhin regelmäßig neue Tipps und Tricks hinzufügen. Bitte kommen Sie zurück, um im Laufe der Zeit mehr zu erfahren.

Schreiben von Rik Henderson.