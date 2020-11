Laut Sony wird der Verkauf am PS5-Starttag weltweit nur online erfolgen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat ein kurzes Update veröffentlicht, um die Welt über den bevorstehenden Starttag der PlayStation 5 zu informieren. Unabhängig davon, ob es sich um den 12. oder 19. November handelt, kann die Konsole nur online gekauft werden.

Wenn Sie keine Vorbestellung gesichert haben, bedeutet dies, dass es keinen Sinn macht, sich in eine Warteschlange zu stellen oder in ein Geschäft zu gehen, um zu sehen, ob der Vorrat reicht. Sie können eine Einheit nur online sichern, unabhängig davon, wie Sie arrangieren die Lieferung oder Abholung.

Es ist eine interessante Änderung, die auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein könnte, obwohl Sonys enge Lippen in der Realität entscheidend waren. Auf der einen Seite gibt es aufgrund der steigenden Nachfrage eindeutig einen Mangel an Lagerbeständen, und es ist nicht gut, wenn Leute in Geschäfte gehen und keine Konsolen zum Kaufen finden.

Ebenso ist ein Großteil der Welt immer noch fest von der COVID-19-Pandemie betroffen und nicht in der Lage, einfach und sicher persönlich einzukaufen, was einen Starttag eher unklug erscheinen lassen würde. Wenn Sie wie wir in Großbritannien sind, verstößt das persönliche Einkaufen außer der Abholung einer bereits gekauften Bestellung ohnehin gegen die Sperrbestimmungen.

Sony sagt: "Seien Sie sicher, bleiben Sie zu Hause und geben Sie Ihre Bestellung online auf." in seinem Beitrag, der darauf hinweist, dass die Pandemie hier wahrscheinlich die Hauptursache ist, und das ist nur sinnvoll.

In Bereichen, in denen es keine Sperren gibt, kann dies jedoch zu Ärger führen - das Online-Einkaufserlebnis für PS5s war bisher doch kaum reibungslos. Ob dies bedeutet, dass am Starttag mehr Lagerbestände verfügbar sein werden, ist derzeit unklar.

Schreiben von Max Freeman-Mills.