Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist niemandem entgangen, dass die Vorbestellungssituation ein großes, altes Chaos um die jeweiligen Starts der nächsten Generation war, die über uns auftauchen - die Xbox Series X / S und die PlayStation 5 sind in Bezug auf die Lagerbestände einheitlich verschwunden.

Jetzt ist dieses Bild mit der Ankündigung einer neuen nationalen Sperrung in Großbritannien, die bis Anfang Dezember andauert, noch trüber geworden. Wir sind wieder dabei, bleiben zu Hause und unternehmen nur wichtige Ausflüge.

Wenn Sie es nicht geschafft haben, eine Vorbestellung für eine Konsole zu sichern, und gehofft haben, am Starttag in ein Geschäft zu gehen, um physische Vorräte zu finden, könnte dies eine wichtige Reise für Sie sein, aber es wird offensichtlich nicht klar diese Bar in der Realität.

Auf der anderen Seite der Medaille sieht es jedoch düster aus, selbst wenn Sie in ein Geschäft gehen konnten, um eine nicht vorbestellte Konsole zu finden. Im Gespräch mit VGC sagte Game: "Wir haben keine Bestätigung, dass wir am Starttag Lagerbestände für Kunden haben, die keine Vorbestellung haben."

Das ist nicht die optimistischste Botschaft, und alles führt zumindest in den ersten Wochen zu einem ziemlich düsteren Bild zwischen Sperrbeschränkungen und Lagermangel.

Die gute Nachricht von verschiedenen Einzelhändlern, darunter Game und Argos, ist, dass Personen mit Abholung im Geschäft, die für ihre Vorbestellung gebucht wurden, vorbeikommen können, um ihre Konsole abzuholen und ihr Guthaben zurückzuzahlen, ohne gegen die Vorschriften zu verstoßen.

Andere verfolgen etwas andere Ansätze - Nick Hayden, Head of Gaming bei Currys PC World, sagte uns: "Kunden, die ihre Anzahlung von £ 5 im Geschäft bezahlt haben, um ihre Vorbestellung zu sichern, wurden heute kontaktiert und haben bis Mittwochabend Zeit, um ihre Bestellung abzuschließen Transaktion vollständig. Sobald sie für ihre Konsole bezahlt haben, können sie diese am Starttag abholen. "

Unabhängig davon, ob Sie eine Konsole gesperrt haben oder hoffen, dass bald mehr Lagerbestände verfügbar sind, wird das Konsolenkaufrennen der nächsten Generation für die Menschen nicht reibungsloser.

Wir haben Game und Argos um weitere Kommentare gebeten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.