Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine der Erkenntnisse aus dem offiziellen PS5-Teardown-Video von PlayStation war, dass die großen, weißen Frontplatten leicht entfernt und entfernt werden können. Das führte viele zu der Frage, ob dies eine neue Welle von benutzerdefinierten Blenden auslösen wird - wie der Boom des Nokia 3310 Anfang der 2000er Jahre.

Ein Unternehmen hofft, dass dies der Fall sein wird, da PlateStation 5 bereits mehrere benutzerdefinierte "Bildbausteine" für die kommende Konsole auflistet - einschließlich der Digital Edition.

Sie können sogar bereits vorbestellt werden.

Es werden fünf verschiedene Designs angeboten - ein limitiertes V1-Mattschwarz, Kirschrot, Chromatisch, Indigoblau und eines in Dschungeltarnung.

Bei einem Preis von 32 GBP für Besucher aus Großbritannien und 39,99 USD für Besucher in den USA ersetzen sie die vorderen und hinteren (oder oberen und unteren, je nachdem, wie Sie Ihre PS5 platzieren) Platten. PlateStation ist bestrebt, Bestellungen "innerhalb von zwei Wochen" nach dem Startdatum der Konsole zu liefern - 12. November in den USA, 19. November in Großbritannien.

Das britische Unternehmen ist nicht mit Sony oder der Marke PlayStation verbunden, aber seine Bilder zeigen, wie cool Ihre neue Maschine aussehen kann. Obwohl wir tatsächlich denken, dass die offiziellen weißen Teller schon ziemlich ordentlich sind.

Wie schnell wird es dauern, bis andere Bildbausteine auf den Markt kommen, sogar offizielle?

Schreiben von Rik Henderson.