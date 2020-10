Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine der großen Verbesserungen, die sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X / S für Konsolenspiele bringen, sind 120 fps.

Während beide in erster Linie eine stabile 4K 60fps-Wiedergabe anstreben (1440p60 bei der Serie S), können sie alle die Bildrate weiter erhöhen. Aber welche Vorbehalte werden damit verbunden sein, und was brauchen Sie überhaupt, um Spiele in ihrer reibungslosesten Form zu spielen?

Wir erklären alles richtig hier.

Schnellere Frameraten waren schon immer der heilige Gral für Spieleentwickler, wobei bestimmte Arten von Spielen - Schützen, Rennfahrer usw. - stark von der reibungslosesten Aktion profitierten. Mehr Bilder pro Sekunde auf dem Bildschirm bedeuten eine viel flüssigere Präsentation und ein reaktionsschnelleres Spielerlebnis.

PC-Spieler sind bereits mit extremen Frameraten vertraut. Viele Spiele haben freigeschaltete Bilder pro Sekunde, damit sie so gut laufen können, wie es ihre Hardware zulässt. Konsolen haben jedoch traditionell versucht, maximal 60 Bilder pro Sekunde zu erreichen. Die meisten sperren die Bildraten bei 30 fps.

Die Konsolen der nächsten Generation haben jedoch das zusätzliche grafische Grunzen, um noch einen Schritt weiter zu gehen und Spiele mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde anzubieten. Das bedeutet effektiv, dass für jeden Frame, den Sie auf einem Standard-Xbox One- oder PS4-Spiel sehen, vier auf dem PS5- oder Xbox Series X / S-Frame angezeigt werden. Und das bedeutet, dass Aktionen wie eine Kugel, die von einer Waffe oder einem Konkurrenzauto abgefeuert wird, das auf Ihre Motorhaube trifft, genauer angezeigt werden und auf die schneller reagiert werden kann.

Es gibt Vorbehalte. Für den Anfang müssen Spiele mit 120 fps auf der nächsten Generation trotz ihrer grafischen Fähigkeiten die Auflösung (normalerweise auf maximal 1080p) als Kompromiss senken. Außerdem benötigen Sie einen Fernseher oder Monitor mit einer Bildwiederholfrequenz, die der Bildrate des Spiels entspricht. Sie müssen also nach einem Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz oder mehr Ausschau halten, damit der Fernseher den Bildschirm mit jedem Bild synchron aktualisieren kann.

Es gibt viele Gaming-Monitore mit einer 120-Hz-Aktualisierung oder mehr. Es gibt jedoch weit weniger Fernseher.

In der Tat sind nur die neuesten Fernsehgeräte in der Lage, Bildwiederholfrequenzen von 120 Hz und selbst dann nur eine Handvoll zu erzielen. LG hat 120 Hz auf seinen Flaggschiff-OLED-Fernsehern, Samsung bietet dasselbe auf einigen seiner QLED-Range-Topper an, während Sony sichergestellt hat, dass einige seiner Geräte "PlayStation 5" -bereit sind.

Hierfür gibt es zwei wichtige Faktoren. Ein Fernseher benötigt ein schnelles, ansprechendes Panel, um so schnell aufzufrischen, und erst seit kurzem ist er auf dem Markt. Um das Signal von der PS5- oder Xbox Series X / S lesen zu können, benötigen Sie mindestens HDMI 2.0-Konnektivität (für 1080p bei 120 fps). HDMI 2.1 wird für 4K mit 120 fps benötigt, aber wie oben erwähnt, werden die Konsolen bei maximaler Auflösung keine 120 fps übertragen - zunächst sowieso nicht.

Am besten schauen Sie sich das technische Datenblatt eines 2020-Fernsehgeräts an, das Sie kaufen möchten, und prüfen Sie, ob das Gerät auch variable Bildwiederholraten und einen Modus mit geringer Latenz unterstützt Praktisch für Spiele der nächsten Generation.

Hier sind einige Fernsehgeräte zum Auschecken (die 120-Hz-Bildwiederholraten unterstützen):

Dieser Fernseher verfügt über nicht weniger als vier 120-Hz-fähige HDMI-Anschlüsse, die sogar 4K 120fps verarbeiten können.

Wie wir in unserem Testbericht sagen : "Dies ist für diejenigen von uns, die vor Aufregung bei dem Gedanken an ihre Spielekonsole der nächsten Generation zucken, genauso wichtig wie die Fähigkeit des LG mit ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate). , FreeSync und HGiG HDR-Tonzuordnung ist. Wenn Sie bei der Auswahl eines neuen Fernsehgeräts das Spiel im Vordergrund behalten, hat diese Spezifikation allein möglicherweise das Gleichgewicht zugunsten des LG beeinflusst. Fügen Sie eine Reaktionszeit hinzu (im Spielemodus). von ungefähr 13 ms und der Deal kann bereits besiegelt sein. "

squirrel_widget_338397

Dieses Samsung ist ein anständiger Ruf für unter einem Riesen, alle seine HDMI-Anschlüsse sind mit 120 Hz kompatibel, von denen einer 4K120-fähig ist.

Wie wir in unserem Testbericht sagen : "Die HDMIs des Q80T bieten einen Großteil der mit HDMI v2.1 verbundenen Funktionen. Hier erhalten wir 4K-Unterstützung bei 120 Hz an einem Eingang (HDMI 4) sowie 4K bei 60 Hz auf der ganzen Linie , eARC (Enhanced Audio Return Channel) auf HDMI 3, 2K bei 120 Hz und VRR (Variable Refresh Rate) plus ALLM (Auto Low Latency Mode). Es gibt auch FreeSync-Unterstützung für PC AMD-Gamer. "

squirrel_widget_231899

Wir dachten, wir würden einen 8K-Fernseher für ein gutes Maß einschalten, obwohl der ZH8 nur bis zu 4K bei 120 fps und nicht den vollen 8K-Fernseher unterstützt.

Wie wir in unserem ersten Testbericht sagten , handelt es sich um einen LED-Fernseher mit vollem Array, was bedeutet, dass er über eine vollständige Hintergrundbeleuchtung verfügt, die für hervorragende Schwarzwerte und einen hervorragenden Kontrast sorgt. Es kommt natürlich mit Dolby Vision und Atmos, die beide wichtige Aspekte der Xbox Series X und S sind.

squirrel_widget_176967

Eine Möglichkeit, um zu überprüfen, ob Ihr aktuelles Gerät über eine Eingangs- und Bildschirmaktualisierungsrate von 120 Hz verfügt (sofern dies nicht im Handbuch angegeben ist), besteht darin, einen anständigen PC oder Laptop an den fortschrittlichsten HDMI-Anschluss anzuschließen und entweder ein Spiel mit dem höchsten Frame auszuführen Rate möglich oder besuchen Sie eine Website zur Überprüfung der Aktualisierungsrate über einen Browser wie testufo.com .

Um ehrlich zu sein, wenn Ihr Fernseher älter als ein Jahr ist, ist es sowieso nicht so wahrscheinlich.

Sie sollten auch sicherstellen, dass Ihre HDMI-Kabel eine hohe Bandbreite haben, die ausreicht, um ein 1080p / 4K 120Hz-Signal zu übertragen.

Jedes als HDMI 2.1 aufgeführte Kabel ist in Ordnung. Und natürlich die Kabel, die mit Ihrer neuen Next-Gen-Konsole geliefert werden.

Und wenn Sie Ihre Quellgeräte über einen AV-Receiver betreiben, muss dieser auch 120 Hz-fähig sein. Der Denon AVR-X2700H ist ein gutes Beispiel für einen kompatiblen Empfänger.

Schreiben von Rik Henderson.