Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass die PlayStation 5 die größte Spielekonsole sein wird, möglicherweise die größte aller Zeiten. Wir haben jedoch nicht genau erkannt, wie viel Immobilien benötigt werden, wenn Sie neben oder unter Ihrem Fernseher spielen.

Bilder aus der realen Welt, die neben Linealen liegen, sowie einige hervorragende Vergleichsillustrationen, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Abmessungen erstellt wurden, zeigen ein Biest einer Maschine.

Einige werden die Tatsache lieben, dass es eine Lounge oder einen Spielbereich dominiert, andere werden es einfach zu offen finden.

Eines ist sicher, PlayStation gibt mit seiner Next-Gen-Konsole mit Sicherheit ein massives Statement ab.

Die Fotos aus der realen Welt wurden online von Taiwans National Communications Commission (NCC) veröffentlicht - der Agentur, die die drahtlose Kommunikation in Geräten zur Verwendung im Land genehmigt. Sie zeigen es in einer Reihe von Positionen.

Die Illustrationen wurden vom Twitter-Nutzer @keisawada gepostet. Sie zeigen, wie die PS5 neben einem Fernseher und neben gleichwertigen Spielekonsolen aussehen wird - einschließlich der Xbox Series X und S.

Der virtuelle Fernseher in den Bildern soll 30 Zoll groß sein (obwohl er in Anbetracht der angegebenen Abmessungen tatsächlich näher an einem 32-Zoll-Gerät liegt).

Der virtuelle Fernseher in den Bildern soll 30 Zoll groß sein (obwohl er in Anbetracht der angegebenen Abmessungen tatsächlich näher an einem 32-Zoll-Gerät liegt).

Unser Lieblingsvergleichsbild ist das mit allen Konsolen: PS5, Xbox Series X, Series S, Switch und eine PS4.

Egal wie Sie es sehen, Sie benötigen einen anständigen TV-Ständer, wenn Sie PlayStation dieser Generation verwenden.

Schreiben von Rik Henderson.