Hitman 3 wird VR-Unterstützung haben - aber wird es nur auf PSVR sein?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Jahr 2021 können Sie Ihr VR-Headset anziehen und in die Fußstapfen von Agent 47 treten, um ein ganz anderes Hitman-Erlebnis zu erleben. Das ist richtig, wenn Hitman 3 startet, wird es VR unterstützen.

Die Einschränkung scheint zu sein, dass es nur mit PlayStation VR funktioniert. Es gibt kein Wort darüber, ob andere Virtual-Reality-Headsets die gleiche Unterstützung erhalten.

Was diesen Schritt jedoch besonders interessant macht, ist die Tatsache, dass Sie auch Orte aus den beiden vorherigen Hitman-Spielen besuchen können. Wenn Sie diese Spiele besitzen, können Sie die Missionen in Hitman 3 importieren und dann in VR spielen.

Wir müssen zugeben, dass die Idee, Hitman nicht nur in der ersten Person, sondern auch in der VR zu spielen, äußerst ansprechend und wahrscheinlich auch sehr viszeral ist.

Mit der Fähigkeit, alle Missionen zu spielen, haben Sie im Wesentlichen über 20 Orte, die Sie erkunden und in denen Sie sich auch verlieren können.

IO Interactive erklärt die Erfahrung gut:

"Das Spielen in VR verändert buchstäblich die Art und Weise, wie Sie mit einer Perspektive aus der ersten Person spielen, mit der Sie in die Spielwelt eintauchen können. Stellen Sie sich Ihren Zielen gegenüber, fügen Sie sich in eine geschäftige Menge ein, um Gespräche zu belauschen und mit ihnen zu interagieren Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie hätten eine Pfanne aufgehoben und sich an eine Wache geschlichen. Sie können die Pfanne in einem beliebigen Winkel schwingen, um sie auszuschalten - und sie dann zum Ablenken verwenden Kugeln, die abgefeuert werden, wenn Sie entkommen. "

Der Reiz von Hitman war schon immer der Sandbox-Stil des Designs, die Wahl, wie Sie spielen und welche Tools Sie verwenden, um Ihr Ziel zu eliminieren. Jetzt erhalten Sie eine noch praktischere Erfahrung in diesem Prozess.

Im Moment müssen Sie nur mit angehaltenem Atem warten, bis Hitman 3 im Januar 2021 veröffentlicht wird.

Schreiben von Adrian Willings. Bearbeiten von Dan Grabham.