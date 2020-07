Neue, aufregende PlayStation 5-Funktion in Leck enthüllt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine bisher unbekannte Funktion der PlayStation 5 wurde im Rahmen einer Vorschau für das Spiel WRC 9 veröffentlicht.

Mit den so genannten Aktivitäten können Sie eine bestimmte Mission oder im Fall des Rennspiels einzelne Rennen direkt vom Startbildschirm der Konsole aus laden. Dies bedeutet, dass Sie das Spiel nicht zuerst öffnen und durch die Menüs navigieren müssen.

Die Vorschau wurde ursprünglich von Gamereactor gepostet, wurde aber seitdem wieder entfernt. Allerdings gelang es dem Twitter-Nutzer Gematsu nicht, es zu archivieren.

Die WRC 9-Vorschau zeigt auch, dass Versionen der nächsten Generation des Spiels für diejenigen kostenlos sind, die es für PS4 bzw. Xbox One gekauft haben.

Obwohl Sony die Aktivitäten bisher nicht speziell detailliert beschrieben hat, hat es in der Vergangenheit auf eine solche Funktion hingewiesen.

Wie Eurogamer betont, erwähnte der leitende Systemarchitekt Mark Cerny in seinem Interview mit Wired im Oktober 2019 etwas in dieser Richtung:

"Obwohl das Booten von Spielen ziemlich schnell sein wird, möchten wir nicht, dass der Spieler das Spiel booten muss, um zu sehen, was los ist, um das Spiel zu booten, um zu sehen, was los ist", sagte er.

"Multiplayer-Spieleserver stellen der Konsole in Echtzeit eine Reihe von verbindbaren Aktivitäten zur Verfügung. Einzelspieler-Spiele bieten Informationen darüber, welche Missionen Sie ausführen können und welche Belohnungen Sie für deren Abschluss erhalten - und all diese Optionen werden in angezeigt die Benutzeroberfläche. Als Spieler springst du einfach direkt in das hinein, was du willst. "

Schreiben von Rik Henderson.