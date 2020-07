Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Sony wurde anfangs vielleicht dafür kritisiert, dass es mit offiziellen Informationen zur PlayStation 5 , zumindest im Vergleich zu Xbox , langsam aus dem Fenster kommt , aber das macht es jetzt sicher wieder wett.

Sowohl die neue Konsole - in zwei Formen - als auch der neue Controller, diesmal DualSense genannt, wurden gezeigt.

Die besten kommenden PS5-Spiele für 2020 und darüber hinaus

Dieser neue Controller weicht von dem seit dem ersten PlayStation-Joypad verwendeten DualShock-Moniker ab und ist für das Unternehmen ein ziemlicher Aufbruch.

Hier betrachten wir die verschiedenen Aspekte und Merkmale (basierend auf dem, was wir bereits wissen).

Obwohl der DualSense-Controller auf den ersten Blick nicht so aussieht, basiert er im Wesentlichen auf dem DualShock 4 der PS4 - dem bislang besten Controller in der Geschichte der PlayStation.

Ja, die Farbe hat sich möglicherweise geändert - zu einem zweifarbigen Design - und die Masse scheint vergrößert und etwas abgerundet zu sein (fast zur Xbox-Form), aber die Daumenstifte befinden sich in derselben Position und es befindet sich noch ein Touchpanel an die Spitze. Ein Lichtbalken kehrt ebenfalls zurück, allerdings zu beiden Seiten des Touchpanels und nicht oben.

PS5 gegen Xbox Series X: Wer wird den Krieg der nächsten Generation gewinnen?

Was dies für PSVR-Besitzer bedeutet, wissen wir nicht so genau. SIE hat in der Vergangenheit gesagt, dass PSVR von PS5 unterstützt wird, wobei ältere Headsets abwärtskompatibel sind, aber ohne oberen Lichtbalken auf dem Controller, ist es unwahrscheinlich, dass dies mit der Kamera funktioniert. Könnte es sein, dass es Pläne gibt, stattdessen auf volle Bewegungserkennung umzusteigen? Wir werden sehen.

Eine neue Funktion, die dem DualSense-Controller hinzugefügt wurde, ist das haptische Feedback. Anstelle des einfachen alten Rumpelpakets, das in Controllern über viele Spielegenerationen hinweg zu finden ist, gibt der DualSense einem Spieler ein konkretes Feedback, um ihn besser in ein Spiel einzutauchen.

Wie Sony in seinem Blog sagte, "fügt es eine Vielzahl von starken Empfindungen hinzu, die Sie beim Spielen spüren werden, wie zum Beispiel die langsame Grobheit, ein Auto durch Schlamm zu fahren".

Der Entwickler von Thomas Was Alone, Mike Bithell, ging noch einen Schritt weiter, nachdem er selbst mit dem Controller gespielt hatte: "Sie werden es lieben, was sie auch mit dem Controller auf PS5 machen, mit dem DualSense-Zeug", sagte er zu Play , Podcast ansehen, anhören .

"Haptisch ... das Regentropfen-Ding; ich hatte einige Demos, sie sind sehr gut, [...] damit wirst du Spaß und Spiel haben."

Dies deutete darauf hin, dass selbst die geringsten Effekte im Spiel den Spielern über den Controller ein spürbares Feedback geben könnten.

Neben der haptischen Rückmeldung übernimmt der neue Controller adaptive Trigger für die Tasten L2 und R2.

Diese führen auch inhaltsbezogenes Feedback und eine feinere Steuerung ein, z. B. wenn Sie den Abzug einer Waffe auf dem Bildschirm betätigen oder einen Bogen zurückziehen, um einen Pfeil abzufeuern.

Ein weiteres großes Problem für das PlayStation-Team war die Verbesserung der Akkulaufzeit des neuesten Controllers. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Vorbehalte des DualShock 4, und es ist schön zu hören, dass es angesprochen wird.

Es gibt noch kein Wort darüber, wie groß die Batterie ist oder wie lange sie dauern könnte, aber das etwas sperrigere Design des neuen Controllers ist teilweise darauf zurückzuführen, dass eine größere Batterie voll ist. Und das ist toll zu hören.

Wie bereits gemunkelt, ist der Share-Button weg. Es wurde jedoch durch eine neue Funktion zum Erstellen von Schaltflächen ersetzt.

Es wird ein neues Creation Studio-Tool gestartet, mit dem Spieler viel mehr Kontrolle über ihre Screenshots und aufgenommenen Videos haben können, als dies derzeit auf der PS4 möglich ist. Wir werden sicher später mehr darüber erfahren.

Eine Sache, die Multiplayer- / Social-Gamern kein Ende bereiten wird, ist die neue Möglichkeit, im Spiel und mit anderen Spielern zu chatten, ohne dass ein Headset erforderlich ist - insbesondere für kurze Zeiträume und wenn die Audioqualität nicht so wichtig ist.

Der DualSense wird mit einem eigenen Mikrofonarray geliefert, das in den Controller integriert ist. Wir fragen uns, ob dies auch ein Signal dafür sein könnte, dass die Konsole mit Sprachassistenten wie Alexa oder Google Assistant kompatibel ist. Vielleicht sogar ein eigenes Spracherkennungssystem (besser als das, mit dem Sony zuvor gearbeitet hat)?

Als der DualSense-Controller vor der PlayStation 5 vorgestellt wurde, war klar, dass wir uns auf etwas ganz Besonderes einlassen mussten - auf das Design. Und wir wurden nicht enttäuscht.

Das zweifarbige Design setzt sich mit der PS5 und ihrer Disc-freien Digital Edition fort, wobei die weißen Außenblätter ein schwarz und blau beleuchtetes Innensegment flankieren.

Wir können nicht wollen, dass alles beleuchtet wird (und spielen selbst mit einem).

Wir werden aktualisieren, wenn wir mehr über die komplexeren Funktionen des Controllers erfahren.

Hier kannst du viel mehr über die PlayStation 5 erfahren .