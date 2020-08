Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony Interactive Entertainment veranstaltet regelmäßig State of Play-Online-Events, um die neuesten Gameplay-Trailer für PS4 und PS5 zu präsentieren .

Diese neueste Version ist für diese Woche, Donnerstag, den 6. August, geplant und wird einige Updates zu den kommenden PS4- und PSVR-Spielen sowie einige Neuigkeiten zu PS5-Spielen enthalten, obwohl Sony klar war, dass nichts Wichtiges angekündigt wird.

Hier erfahren Sie, wie und wann Sie es online ansehen können.

Das reine Online-Video startet am Donnerstag, den 6. August 2020, um 13:00 Uhr (Ortszeit). Hier sind die Zeiten für Ihre Region:

Sobald das Video auf YouTube geplant ist, werden wir es hier oben auf der Seite einbetten. Schauen Sie also noch einmal vorbei, um es live bei uns zu sehen.

Alternativ kannst du es auch auf den PlayStation-Kanälen auf Twitch und YouTube ansehen.

Wie bei den meisten State of Play-Präsentationen erwarten wir, dass dies ein Wirbelsturm durch die Spiele sein wird, die für Sonys Konsolen anstehen. Es wurde bestätigt, dass dies sowohl PS4- als auch PS5-Versionen umfassen wird.

State of Play kehrt am Donnerstag um 13:00 Uhr im Pazifik zurück!



Was zu erwarten ist:

▪ Ein Fokus auf kommende PS4- und PS VR-Spiele

▪ Ein paar kurze Check-Ins zu Drittanbieter- und Indie-Spielen aus dem PS5-Showcase im Juni

▪ Keine großen PS5-Ankündigungen!



Einschaltdetails : https://t.co/kgrDFZsHd2 pic.twitter.com/9AIPFnh3CT