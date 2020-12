Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Obwohl diePlayStation 5 jetzt verfügbar ist, ist die PS4 Pro auch weiterhin ein hervorragender Begleiter für einen 4K-HDR-Fernseher.

Es ist eine erstaunliche, leistungsstarke Spielmaschine - besonders für den Preis - und verfügt über eine Bibliothek mit 1.000 Spielen.

Wenn Sie also vorhaben, sich zu Weihnachten einen zu schnappen, finden Sie hier einige der besten Tipps und Tricks, die Sie entdecken können, um das Erlebnis noch besser zu machen.

squirrel_widget_138763

Wenn Sie von einer Original- oder PS4-Generation der zweiten Generation auf eine PS4 Pro aktualisiert haben, können Sie Ihre wichtigen Daten direkt von der alten Konsole auf die neue übertragen. Dazu gehören Benutzer und ihre Einstellungen, Spiele und Sicherungsdateien sowie Screenshots und Videoclips.

Sie benötigen mindestens ein Ethernet-Kabel (LAN) und beide Computer müssen gleichzeitig eingeschaltet sein. Sie benötigen auch viel Geduld, da der Übertragungsprozess eine Weile dauern kann, insbesondere wenn Sie viele Spiele auf Ihrer Festplatte gespeichert haben.

Dies ist über ein drahtloses oder kabelgebundenes Heimnetzwerk möglich. Wenn Sie dies jedoch über die Wi-Fi-Verbindungen der beiden Konsolen tun, benötigen Sie immer noch das Ethernet-Kabel, um sie über ihre jeweiligen LAN-Ports direkt miteinander zu verbinden. Andernfalls müssen Sie sie nicht miteinander verbinden, wenn beide über ein Kabel mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sind.

Melde dich nach der korrekten Einrichtung und dem Einschalten im PlayStation Network auf deiner PS4 Pro an, aktualisiere die Systemsoftware bei Bedarf auf die neueste Version und gehe zu Einstellungen> System> Daten von einer anderen PS4 übertragen. Befolgen Sie die Anweisungen und machen Sie sich eine Tasse Tee (oder mehrere), während Sie auf den Abschluss des Vorgangs warten.

Wenn du ein PlayStation Plus-Mitglied bist und die Option hast, Spiele online auf deiner älteren PS4 zu speichern, kannst du sie wieder auf deinen neuen Computer herunterladen, um einfach weiterzumachen. Wenn Sie diese Option nicht aktiviert haben, gehen Sie auf Ihrer alten PS4 zu "Einstellungen"> "Verwaltung gespeicherter Daten verwalten"> "Automatisch hochladen" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jedes Spiel, das Sie in der Cloud sichern möchten. Gehen Sie auch zu Einstellungen> Energiespareinstellungen> Im Ruhezustand verfügbare Funktionen festlegen und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für Mit dem Internet verbunden bleiben aktiviert ist.

Dann sichert Ihr Computer Ihre Speicherungen automatisch online, wenn sich Ihre PS4 im Ruhemodus befindet.

Um sie erneut auf deine PS4 Pro herunterzuladen, gehe zurück zu Einstellungen> Anwendungsverwaltung für gespeicherte Daten, wähle Gespeicherte Daten im Online-Speicher aus, klicke auf In Systemspeicher herunterladen und es wird eine Liste aller Spiele angezeigt, für die Speicherdateien verfügbar sind.

Sie können die Dateien jedes Spiels einzeln herunterladen, sogar jede separate Speicherdatei für jedes Spiel, wenn mehrere vorhanden sind. Aus Geschwindigkeitsgründen können Sie jedoch auch auf die Schaltfläche Optionen tippen und alle auswählen. Es ist jedoch zu beachten, dass nur die Dateien für Spiele heruntergeladen werden, die auf Ihrem neuen System installiert sind. Wenn Sie anschließend ein Spiel installieren, müssen Sie den Vorgang wiederholen.

Hoffentlich sollte die PS4 Pro Ihren 4K HDR-Fernseher beim ersten Start automatisch erkennen, aber wenn nicht, können Sie die Einstellungen selbst überprüfen.

Gehen Sie zu Einstellungen> Ton und Bildschirm> Videoausgabeeinstellungen. Hier können Sie die Auflösung einstellen (2160p - RGB für 4K HDR) oder auf Automatisch einstellen, um sie spielweise anzupassen. Sie können auch Ihre Bildschirmgröße einstellen, um die Ansicht im 3D-Modus, den RGB-Bereich (obwohl dies am besten bei Automatisch bleibt), HDR und Deep Color Output zu optimieren. Belassen Sie die letzten beiden bei Automatisch.

Sie können auch die Funktionen Ihres Fernsehgeräts und das Ausgabeformat unter Videoausgabeinformationen überprüfen.

Eine coole Funktion, wenn Sie einen kompatiblen Fernseher haben, ist, dass die PS4 Ihr Gerät einschaltet und beim Starten der Konsole sogar zur richtigen Quelle wechselt. Gehen Sie zu Einstellungen> System und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für HDMI-Geräteverbindung aktivieren aktiviert ist.

Wie bei allen PlayStation 4-Modellen kannst du die interne Festplatte der PS4 Pro aktualisieren, um entweder größeren Speicherplatz oder schnelleren Zugriff zu nutzen (z. B. mithilfe eines Solid-State-Laufwerks).

Wir beschreiben hier die Schritte , die für alle PlayStation 4s allgemein gelten. Das Laufwerk der PS4 Pro befindet sich jedoch unter einer Klappe auf der rechten Seite der Rückseite des Geräts.

Die Dinge, an die Sie sich beim Kauf eines neuen Laufwerks für Ihre neue Konsole am meisten erinnern sollten, sind, dass es sich nicht nur um eine 2,5-Zoll-Festplatte handeln muss, sondern auch nicht tiefer als 9,5 mm sein darf. Viele 2,5-Zoll-Laufwerke sind zu fett, um in den Caddy und damit in die Konsole zu passen.

Sobald Sie das Laufwerk ausgetauscht haben, müssen Sie die neueste Systemsoftware über USB neu installieren. Laden Sie hier die vollständige Software (nicht die Update-Edition) herunter, die Sie unter "Neuinstallation der Systemsoftware durchführen" finden. Legen Sie es auf einem USB-Laufwerk in den Ordnern PS4> UPDATE ab und fügen Sie es auf Anfrage in die PS4 Pro ein.

Sie können Ihren Speicherplatz auch durch die Verwendung einer externen USB 3.0-Festplatte mit einer Kapazität von bis zu 8 TB erweitern. Ein Laufwerk wie das Seagate Game Drive PS4 Edition kann an einen der verfügbaren USB-Anschlüsse der Konsole angeschlossen werden, muss jedoch möglicherweise vor der Verwendung formatiert werden.

Schließen Sie es an, gehen Sie zu Einstellungen> Geräte> USB-Speichergeräte, wählen Sie das externe Laufwerk aus und wählen Sie "Als erweiterten Speicher formatieren".

Wenn Sie das externe Laufwerk als Standard für die Spielinstallation verwenden möchten, müssen Sie zu Einstellungen> Speicher gehen, auf die Schaltfläche Optionen klicken und dann Anwendungsinstallationsspeicherort> Erweiterter Speicher auswählen.

Wenn Sie keine kabelgebundenen Kopfhörer oder ein Gaming-Headset verwenden möchten, das an den DualShock 4-Controller angeschlossen werden kann, können Sie einfach alle Bluetooth-Telefone oder Headsets mit Ihrer PS4 Pro verbinden.

Gehen Sie zu Einstellungen> Geräte> Bluetooth-Geräte. Wenn Sie Ihre gewünschten Kopfhörer im Pair-Modus haben, sollten sie von Ihrer Konsole angezeigt und auf diesem Bildschirm angezeigt werden. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Möglicherweise müssen Sie vor dem Spiel das angegebene Audiogerät auswählen. Gehen Sie zu Einstellungen> Geräte> Audiogeräte> Ausgabegerät und wählen Sie das Headset aus, das Sie verwenden möchten. Wenn Sie Ihre TV-Lautsprecher oder ein anderes Lautsprechersystem verwenden möchten, vergessen Sie nicht, wieder einzusteigen und es wieder zu ändern.

Um sowohl Ihr Fernsehgerät als auch die PlayStation VR-Bilder zu speisen, müssen Sie eine PSVR-Prozessoreinheit über HDMI an Ihre PS4 Pro anschließen und eine separate HDMI-Verbindung zu Ihrem Fernsehgerät verwenden.

Das erste Modell der PSVR, das 2016 veröffentlicht wurde, ist mit 4K kompatibel, kann also 2160p-Bilder durchlassen, ist jedoch nicht mit HDR kompatibel. Das heißt, wenn Sie HDR-Bilder für kompatible Spiele verwenden möchten, müssen Sie die Prozessoreinheit vom Stromnetz trennen und Ihre Konsole direkt an das Fernsehgerät anschließen, wenn Sie das VR-Headset nicht verwenden.

Das Ende 2017 veröffentlichte PSVR-Modell der zweiten Generation (das mit integrierten Kopfhörern) verfügt über eine Prozessoreinheit, die mit HDR-Passthrough kompatibel ist. Leider ist das ältere PSVR-Headset nicht mit der neuen Prozessoreinheit kompatibel.

Es gibt nur wenige Dinge, die schlimmer sind, als ein brandneues Spiel online zu kaufen und dann stundenlang warten zu müssen, bis es heruntergeladen werden kann. Bei den meisten PS4-Spielen kannst du einen Teil des Spiels spielen, bevor der Rest heruntergeladen wurde - dargestellt durch eine kürzere Download-Leiste auf der Benutzeroberfläche -, aber das kann oft eine sehr verkürzte Erfahrung sein.

Sie können jedoch Spiele kaufen und einstellen, die Sie remote auf Ihre PS4 Pro herunterladen können. Wenn Sie unter "Einstellungen"> "Energiespareinstellungen"> "Im Ruhezustand verfügbare Funktionen festlegen" aktiviert sind und Ihre Konsole im Ruhemodus nicht vollständig ausgeschaltet ist, können Sie Downloads so einstellen, dass sie automatisch über einen Internetbrowser oder den Computer auf Ihrem Computer installiert werden offizielle PlayStation App.

Mit der App für iOS oder Android kannst du auf den PlayStation Store zugreifen, auf das Profilsymbol oben rechts und dann auf die Download-Liste klicken und alle deine vergangenen und gegenwärtigen Einkäufe sehen. Klicke auf eine deiner PS4-Dateien, und sie werden dies automatisch tun.

Ähnlich verhält es sich mit einem Browser. Gehen Sie zu store.playstation.com , melden Sie sich in Ihrem PSN-Konto an und Sie finden die Option Download List, indem Sie oben rechts auf Ihren Benutzernamen klicken.

Es gibt eine Reihe von Spielen im PlayStation Store, die kostenlos gespielt werden können, häufig mit In-App-Käufen, aber vollständig spielbar, ohne dass Sie Geld ausgeben müssen. Wenn Sie ein PlayStation Plus- Mitglied sind, das 6,99 £ pro Monat, 19,99 £ für drei Monate oder 49,99 £ für ein Jahresabonnement kostet und für das Online-Spielen erforderlich ist, erhalten Sie im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft jeden Monat zwei PS4-Spiele.

squirrel_widget_158184

Eine der coolsten Funktionen der PS4 im Allgemeinen wurde für PS4 Pro verbessert. Sie können Ihre PS4-Spiele in 1080p auf Remote-Geräten wie PC, Mac, iPhone, iPad oder Android-Telefon oder -Tablet spielen.

Sie benötigen einen Ersatz-DualShock 4-Controller (und einen drahtlosen USB-Adapter, wenn Sie keine der neuen Versionen mit der zusätzlichen Lichtleiste verwenden). Wenn Sie jedoch die App für Windows oder Mac herunterladen, können Sie Ihren PS4 Pro-Bildschirm und spiegeln Spielen Sie alle Spiele so, als würden sie direkt auf Ihrer Konsole und Ihrem Fernseher ausgeführt (nur auf Full HD verkleinert, wenn es sich normalerweise um 4K handelt).

Laden Sie hier die App für Ihren Computer herunter und aktivieren Sie Remote Play auf Ihrer Konsole. Gehen Sie zu Einstellungen> Remote Play-Verbindungseinstellungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Remote Play aktivieren.

Jetzt, da sowohl iOS als auch Android die Bluetooth-Kopplung für DualShock 4 unterstützen, können Sie den Controller mit der PS4 Remote Play-App für beide verwenden.

Hier erfahren Sie, wie Sie es unter iOS einrichten . Es ist eine ähnliche Erfahrung auf Android.

Sie können Remote Play auch starten, während sich die PS4 Pro im Ruhemodus befindet, indem Sie auf der Konsole auf Einstellungen> Energiespareinstellungen> Im Ruhemodus verfügbare Funktionen einstellen klicken. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Bleiben Sie mit dem Internet verbunden und aktivieren Sie das Einschalten von PS4 über das Netzwerk.

Entwickler und Publisher haben die meisten ihrer Spiele verbessert, um 4K, HDR und / oder bessere Bildraten zu nutzen, wenn sie auf einer PS4 Pro gespielt werden.

Das mit der PS4 Pro gelieferte HDMI-Kabel ist für die Übertragung eines vollständigen 4K-HDR-Videosignals mit HDCP 2.2-Kopierschutz und Surround-Sound optimiert. Allerdings sind nicht alle HDMI-Kabel so leistungsfähig. Wenn Sie beispielsweise ein längeres Kabel benötigen, stellen Sie sicher, dass es als "Premium" oder "High Speed" gekennzeichnet ist. Stellen Sie noch besser sicher, dass die Verpackung 4K-fähig ist.

Es wird nicht empfohlen, mit einem älteren Kabel auszukommen, z. B. dem mit Ihrer ursprünglichen PS4 gelieferten, da dieses möglicherweise nicht die für 4K Ultra HD- und HDR-Signale erforderliche Bandbreite bietet.

Wie bei Remote Play bietet die PS4 Pro eine bessere Share Play-Funktionalität, wenn sie als Host-Computer verwendet wird. Es kann 1080p-Videos anstelle von 720p senden, wie auf einer normalen PS4. Selbst wenn der andere Benutzer auf einer normalen PlayStation 4 spielt, wird das Signal beim Senden von einer PS4 Pro mit 1080p übertragen.

Natürlich benötigen Sie eine ausreichend gute Internetverbindung, um eine stabile Auflösung und Leistung zu gewährleisten. Eine Kabelverbindung und mindestens 15 Mbit / s Breitband werden empfohlen.

Schreiben von Rik Henderson.