(Pocket-lint) - Philips Hue hat auf der Technikmesse IFA in Berlin mehrere Ankündigungen gemacht, darunter Software-Updates, weitere Partnerschaften und ein neues Produkt für PC-Spieler.

Das Unternehmen stellte den Philips Hue Play Gradient Lightstrip für PC vor, der das gleiche Design wie die TV-Version bietet, aber speziell für PC-Monitore konzipiert ist.

Der Play Gradient Lightstrip für PC ist in drei Größen erhältlich: Die erste Größe eignet sich für 24- bis 27-Zoll-Monitore, die zweite für 32- bis 34-Zoll-Monitore und die dritte ist ein längerer Streifen, der für ein Drei-Monitor-Setup mit 24- bis 27-Zoll-Bildschirmen konzipiert ist.

Wie die TV-Version wird auch der Play Gradient Lightstrip für PC mit den mitgelieferten Halterungen an der Rückseite des Monitors befestigt und erzeugt einen Halo-Effekt, wenn der Monitor in der Nähe einer Wand aufgestellt wird. Der Play Gradient Lightstrip für PC wurde entwickelt, um ein intensives Spielerlebnis zu schaffen. Er blinkt, tanzt, dimmt und leuchtet im Einklang mit dem Geschehen auf dem Bildschirm, wenn er mit der Philips Hue Sync App für PC verwendet wird.

Philips Hue kündigte außerdem eine Partnerschaft mit Corsair an, in deren Rahmen Benutzer die Corsair iCue App verwenden können, um Szenen auf Philips Hue-Lampen in ihrem Zimmer oder Gaming-Bereich einzustellen und diese mit ihren Corsair RGB-Gaming-Peripheriegeräten zu synchronisieren.

Der Philips Hue Play Gradient Lightstrip für PC ist ab dem 13. September in Großbritannien zu einem Preis ab 129,99 £ erhältlich. Es gibt auch ein Play Gradient Lightstrip für PC-Starterkit, das zur gleichen Zeit in den Handel kommt und ab 169,99 £ erhältlich ist.

Schreiben von Britta O'Boyle.