(Pocket-lint) - Das Next-Gen-Update für The Witcher 3 steht vor der Tür und die vollständigen Patch-Notizen bestätigen, dass PC-Spieler sich auf einen grafischen Leckerbissen freuen können.

Nachdem The Witcher bereits Unterstützung für Raytracing und 4K-Texturen für die neuesten Spielkonsolen und PCs verspricht, bestätigen die kürzlich veröffentlichten Patch-Notizen, dass Spieler, die auf einem Gaming-PC spielen, in den Genuss einer ganz neuen grafischen Einstellung kommen werden.

Diese grafische Einstellung wird Ultra+ genannt und "erhöht die visuelle Wiedergabetreue des Spiels erheblich", so die Patchnotizen. CD Projekt Red führt weiter aus, dass der Ultra+-Modus eine Reihe von Dingen beeinflussen wird, darunter die Anzahl der Hintergrundcharaktere, die Qualität der Schatten und Texturen und vieles mehr.

Eine weitere PC-spezifische Verbesserung betrifft die zusätzliche DLSS 3-Unterstützung, allerdings aus offensichtlichen Gründen nur auf kompatibler Hardware.

Während das alles gute Dinge für PC-Spieler sind, gibt es noch einige Verbesserungen, die ausschließlich für Konsolen gelten. Dazu gehören der Raytracing-Modus, ein neuer Leistungsmodus und die Unterstützung für Dinge wie adaptive Auslöser und haptisches Feedback, die speziell für die PS5 gelten. Apropos PS5: In den Versionshinweisen werden auch die Activity Cards erwähnt.

Das kostenlose The Witcher: Wild Hunt Next-Gen-Update steht ab dem 14. Dezember zum Download bereit, wir müssen also nicht mehr allzu lange warten. Das Spiel war schon ein Hingucker, also freuen wir uns darauf, es auf Herz und Nieren zu prüfen.

Schreiben von Oliver Haslam.