PC-Besitzer, die Returnal spielen wollen, brauchen VIEL RAM, um es richtig zu spielen.

(Pocket-lint) - Das PS5-Spiel Returnal kommt auf den PC, was natürlich eine gute Nachricht ist. Aber die Systemanforderungen sind eine schlechte Nachricht, wenn dein System nicht bis unters Dach mit RAM vollgestopft ist.

Die Portierung von Returnal auf den PC wurde letzte Woche bei den Game Awards bestätigt, aber die Systemanforderungen für das Roguelike sind erst jetzt auf Steam aufgetaucht. Und obwohl du nicht die beste Grafikkarte oder den schnellsten Prozessor brauchst, um das Spiel zum Laufen zu bringen, wirst du jede Menge RAM brauchen, um es richtig spielen zu können.

Die Grundvoraussetzungen sind ein Intel Core i5-6400 (4 Kerne, 2,7 GHz) oder AMD Ryzen 5 1500X (4 Kerne, 3,5 GHz) und 16 GB RAM, gepaart mit einer Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB). Aber um einen Gang höher zu schalten und das Spiel richtig genießen zu können, ist ein wenig mehr Leistung erforderlich.

Während die Anforderungen an die Intel i7-8700 (6 Kerne 3,7 GHz) oder AMD Ryzen 7 2700X (8 Kerne 3,7 GHz) CPU und die Nvidia RTX 2070 Super (8 GB) oder AMD RX 6700 XT (12 GB) nicht sonderlich bemerkenswert sind, ist es die Menge an RAM, die benötigt wird. Die Auflistung auf der Steam-Seite besagt, dass du 32 GB RAM benötigst, um die empfohlenen Einstellungen des Spiels zu erreichen, was ziemlich viel ist.

Könnte Returnal das nächste "Kann es Crysis ausführen"-Spiel werden? Das könnte gut sein, ja.

Ein weiterer wichtiger Punkt für alle, die Returnal auf dem PC spielen wollen, ist die Tatsache, dass es kein PS5-Crossplay gibt. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten, wenn ihr das Spiel mit euren Freunden auf Sonys Maschine genießen wollt.

Schreiben von Oliver Haslam.