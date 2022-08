Wie Sie Ihren PC für Spiele optimieren

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sie haben sich also einen glänzenden neuen Spiele-PC gekauft oder sich einen von Grund auf selbst gebaut und sind bereit, mit dem Spielen zu beginnen. Aber nur weil Sie eine neue Version von Windows installiert und Ihre Spiele heruntergeladen haben, heißt das noch lange nicht, dass Ihr PC auch optimal läuft.

Es gibt immer noch ein paar Dinge, die Sie tun können, um Ihren PC für ein noch besseres Spielerlebnis zu optimieren. Schon ein paar Änderungen an den Windows-Einstellungen können den Unterschied ausmachen.

Wir haben schon früher darüber geschrieben, wie Sie mehr FPS aus Ihrer Grafikkarte und Ihrem Computer herausholen können, aber hier geht es um eine weitere Optimierung für das Spielen.

Windows ist bereits für Spiele ausgelegt. Microsoft weiß, dass PC-Nutzer gerne Spiele spielen. Aus diesem Grund ist Game Pass so beliebt. Standardmäßig benötigt Windows jedoch noch einige Optimierungen, um die Leistung zu verbessern, eine davon ist der Spielmodus. Dabei handelt es sich um eine Einstellung, die die Systemressourcen verwaltet, um die Leistung beim Spielen zu verbessern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Spielmodus zu aktivieren:

Drücken Sie die Starttaste auf Ihrer Tastatur und geben Sie Spiel ein.

Klicken Sie auf Spielmodus-Einstellungen, wenn diese oben im Startmenü angezeigt werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Spielmodus zu aktivieren.

Die Optimierung Ihres PCs für Spiele ist großartig, aber wissen Sie, was noch großartig ist? Nicht unterbrochen zu werden, während Sie spielen. Windows verfügt über eine Einstellung zur Deaktivierung von Benachrichtigungen zu bestimmten Zeiten oder wenn bestimmte Dinge passieren. Also keine lästigen Pop-ups mehr, die Ihnen den Spaß verderben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die Einstellungen zuzugreifen:

Drücken Sie die Windows-Starttaste auf Ihrem PC oder Ihrer Tastatur und geben Sie Focus Assist ein

Klicken Sie in den Fokus-Einstellungen auf Benachrichtigungen - "Benachrichtigungen von Apps und System, nicht stören".

Suchen Sie die Einstellung "Nicht stören automatisch einschalten".

Setzen Sie ein Häkchen bei "Wenn Sie ein Spiel spielen".

Alternativ können Sie auch bestimmte Tageszeiten auswählen, zu denen der Nicht-Stören-Modus aktiviert werden soll. Das funktioniert zum Beispiel, wenn du weißt, dass du immer abends spielst. Legen Sie einfach die Zeit fest und genießen Sie das Glück des benachrichtigungsfreien Spielens.

Die hardwarebeschleunigte GPU-Planung ermöglicht es Ihrem Rechner, die Leistung zu optimieren und die Latenz zu verringern. Wenn Sie über die richtige Hardware verfügen (eine aktuelle Grafikkarte) und Windows 10 oder 11 verwenden, können Sie diese Einstellung ganz einfach aktivieren, ähnlich wie den Spielemodus:

Drücken Sie auf die Schaltfläche Start und suchen Sie nach Grafikeinstellungen

Klicken Sie dann auf Hardware-beschleunigte GPU-Planung

Scrollen Sie nach unten und sehen Sie sich die Einstellungen für "Grafikleistungspräferenz" an, wo Sie die App auswählen können, die Sie bevorzugen. Bei Nvidia ist dies das Nvidia Control Panel. Sie können dies als Desktop-App oder als Microsoft Store-App über das Dropdown-Menü auswählen.

Klicken Sie auf die App, klicken Sie auf Optionen und wählen Sie Hohe Leistung

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Spiel , bei dem Sie maximale Leistung wünschen.

Windows ist standardmäßig so eingestellt, dass es sich auf das bestmögliche Aussehen konzentriert. So sieht es mit all den verschiedenen Animationen und glänzenden Kanten schick aus. Diese Qualitätseinstellungen können sich jedoch negativ auf die Spielleistung auswirken. Es kann sich also lohnen, sie auszuschalten oder zumindest auf Leistung statt auf Aussehen zu setzen.

Gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Windows-Starttaste auf Ihrem PC oder Ihrer Tastatur und geben Sie "Darstellung und Leistung" ein.

Klicken Sie auf "Leistung und Aussehen von Windows anpassen", wenn es erscheint

Suchen Sie nach der Einstellung "Für optimale Leistung anpassen".

Wählen Sie diese aus und klicken Sie auf "Anwenden".

Überprüfen Sie auf der Registerkarte "Erweitert", ob die beste Leistung für Programme und nicht für Hintergrundaufgaben eingestellt ist.

Vielleicht haben Sie sich eine High-End-Gaming-Maus gekauft, um sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen, aber die Leistung dieser Maus wird möglicherweise durch die Windows-Einstellungen beeinträchtigt.

In Windows gibt es verschiedene Einstellungen für die Geschwindigkeit des Mauszeigers, und eine davon kann ein Problem darstellen, so dass wir sie deaktivieren müssen:

Drücken Sie die Windows-Starttaste auf Ihrem PC oder Ihrer Tastatur und geben Sie "Mauszeiger" ein.

Klicken Sie auf "Anzeige oder Geschwindigkeit des Mauszeigers ändern".

Deaktivieren Sie unter der Einstellung "Bewegung" die Option "Zeigerpräzision verbessern".

Klicken Sie auf "Übernehmen

Wenn wir schon dabei sind, sollten Sie auch die Software Ihrer Maus überprüfen. Viele moderne Gaming-Mäuse haben Optionen für hohe Polling-Raten. Wählen Sie in Ihrer Software die höchste Rate aus - 1.000 Hz, 4.000 Hz oder 8.000 Hz -, damit die Signale schneller an Ihren PC gelangen und die Latenzzeit geringer ist.

Für eine optimale Leistung ist es nicht nur wichtig, Windows regelmäßig zu aktualisieren (am besten außerhalb der Spielzeiten), sondern auch die Treiber Ihrer Grafikkarte.

Wir haben bereits darüber geschrieben, wie man Nvidia-Treiber aktualisiert und sauber installiert, um die besten Ergebnisse zu erzielen, aber es zahlt sich auch aus, einfach auf dem Laufenden zu bleiben, damit Sie die neuesten Treiber haben.

Bei Nvidia-Grafikkarten ist es am einfachsten, GeForce Experience zu verwenden. Wenn diese heruntergeladen und installiert ist, gibt es eine Option zum automatischen Herunterladen und Installieren von Treibern. Klicken Sie darauf, um diese Option zu aktivieren und die neuesten Treiber zu installieren, sobald sie veröffentlicht werden.

Wenn Sie einen kompatiblen Monitor und eine neue Grafikkarte haben, dann können und sollten Sie G-Sync aktivieren. Wir haben schon einmal darüber geschrieben, wie man das macht, aber im Wesentlichen stellt G-Sync sicher, dass die Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors mit den Bildern pro Sekunde übereinstimmt, die Ihre Grafikkarte für das Spiel, das Sie spielen, ausgibt.

Wenn Sie G-Sync auf Ihrem Monitor und in den Windows-Einstellungen aktivieren, verhindert dies ein Tearing des Bildschirms und sorgt für ein reibungsloses Spielerlebnis während des Spiels. Wir empfehlen außerdem, die Anzeigeeinstellungen Ihres Spiels an die Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors anzupassen und die maximalen FPS auf das obere Ende Ihrer Bildwiederholfrequenz zu beschränken.

Windows verwendet nicht immer standardmäßig die maximale Bildwiederholfrequenz für Ihren angeschlossenen Bildschirm. Wenn Sie einen schicken Gaming-Monitor mit einer hohen Bildwiederholfrequenz haben, müssen Sie die Einstellung sowohl auf dem Monitor als auch in Windows aktivieren.

Andernfalls wird der Monitor standardmäßig auf 60 Hz eingestellt. Gehen Sie also folgendermaßen vor, um Ihre maximale Bildwiederholfrequenz auszuwählen:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop und dann auf Anzeigeeinstellungen

Scrollen Sie nach unten, bis Sie "Erweiterte Anzeigeeinstellungen" sehen.

Scrollen Sie dann nach unten zu Aktualisierungsrate und klicken Sie auf das Dropdown-Menü. Wählen Sie dort die maximale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors aus.

Wenn Sie die erwartete Einstellung nicht sehen, ist es wahrscheinlich, dass Sie das falsche Kabel verwenden. Einige Bildschirme können die maximale Bildwiederholfrequenz nur mit einem DisplayPort-Kabel ausgeben, andernfalls könnte HDMI 2.1 eine Überlegung wert sein.

Viele der von Ihnen installierten Anwendungen werden automatisch in die Startvorgänge aufgenommen. Wenn Sie also Ihren PC einschalten und sich bei Windows anmelden, warten diese Anwendungen bereits auf Sie. Manchmal ist dies nicht hilfreich, da die Anwendungen dann zu Hintergrundprozessen werden, die Rechenleistung und Ressourcen verschwenden.

Glücklicherweise ist es ziemlich einfach, diese Anwendungen zu deaktivieren und Ihren PC nicht nur schneller einzuschalten, sondern auch zu optimieren, wenn Sie spielen. Befolgen Sie diese Schritte:

Drücke STRG+SHIFT+ESC, um den Task-Manager zu starten.

Suchen Sie die Registerkarte "Start" und klicken Sie darauf

Durchsuchen Sie die Liste der Anwendungen und suchen Sie nach allen, die Sie nicht regelmäßig verwenden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die störenden Anwendungen und dann auf "Deaktivieren".

Alternativ können Sie in Windows 11 auf diese Einstellungen zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche "Start" klicken und nach "Startanwendungen" suchen. Klicken Sie auf diese Systemeinstellung und Sie können dann durchgehen und Apps ein- und ausschalten.

