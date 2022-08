Was ist ein Ping und warum ist er für Spiele wichtig?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bei Multiplayer-Spielen ist es wichtig zu wissen, wie hoch dein Ping ist und wie er sich auf deine Spielleistung auswirken kann.

Abgesehen von einem scharfen Ziel und guten Reflexen gibt es einige Dinge, die sich positiv oder negativ auf Ihre Spiele auswirken können und beeinflussen, ob Sie gewinnen oder nicht. Ping ist einer dieser Faktoren. Aber was ist das und was können Sie tun, um ihn zu verbessern? Bleiben Sie bei uns, um das herauszufinden.

Beim Spielen bezeichnet der Begriff "Ping" die Zeit, die das von Ihrem PC gesendete Signal benötigt, um vom Spielserver, auf dem Sie spielen, empfangen zu werden.

Ping wird oft mit "Latenz" gleichgesetzt, um eine Verzögerung bei den Bewegungen oder Aktionen deines Charakters im Spiel im Vergleich zu deinen Eingaben auf der Tastatur, der Maus oder dem Controller zu beschreiben.

Latenz ist jedoch nicht gleich Latenz, denn sie kann in verschiedenen Formen auftreten:

Peripherie-Latenz: Dies ist die Zeit, die Ihre Maus oder Tastatur benötigt, um einen Tastendruck zu registrieren und diese Aktion an Ihren Gaming-PC zu senden.

Spiel-Latenz : Dies ist die Zeit, die Ihre CPU benötigt, um die Eingabe zu verarbeiten und die Daten an Ihre Grafikkarte zu senden, damit sie gerendert werden können.

Render-Latenz: Dies ist die Zeit, die benötigt wird, bis die von der CPU gesendeten Daten von der GPU gerendert werden

PC-Latenz : Dies ist die Zeit, die ein Bild benötigt, um den PC zu durchlaufen. Dies umfasst sowohl die Spiel- als auch die Render-Latenz

Anzeige-Latenzzeit: Dies ist die Zeit, die Ihr Monitor benötigt, um ein neues Bild anzuzeigen, nachdem der Grafikprozessor das Rendering beendet hat.

Systemlatenz : Der gesamte Prozess von Anfang bis Ende

Es gibt verschiedene Faktoren, die die Latenz beeinflussen können. Wir haben bereits über die häufigsten Ursachen für PC-Latenz und deren Behebung geschrieben. Du kannst die Latenz aber auch verringern, indem du Teile deines Gaming-PCs veränderst. Wenn du deine CPU aufrüstest, mehr Arbeitsspeicher hinzufügst, eine neue GPU kaufst oder eine High-End-Gaming-Maus oder -Tastatur kaufst . All diese Dinge können helfen, Probleme mit der Latenz zu verringern, aber sie helfen nicht beim Ping.

Das liegt daran, dass der Ping erst nach einigen dieser Arten von Latenz auftritt. Sobald das Signal an Ihren PC gesendet wurde, muss es zum Server und wieder zurück. Sie können nichts an Ihrer Hardware ändern, um diesen Vorgang zu beschleunigen. Allerdings können Sie Ihre Verbindung zuverlässiger machen, indem Sie eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung über Ihren Router herstellen, anstatt sich auf Wi-Fi zu verlassen.

Sie wissen jetzt, dass der Ping im Wesentlichen angibt, wie lange Ihr PC für die Kommunikation mit dem Spielserver benötigt. Aber wie wird er gemessen? Nun, der Ping wird im Allgemeinen in Millisekunden gemessen. Je niedriger der Ping, desto besser.

Wenn Sie ein Spiel spielen, bei dem Sie den Server hosten und andere sich Ihnen anschließen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass der Ping praktisch keine Rolle spielt. Die Pings Ihrer Freunde werden dagegen höher sein, je nachdem, wie weit sie entfernt wohnen.

Der Ping variiert je nach Standort des Servers, auf dem du spielst. Wenn du einen Server wählst, der in einer nahe gelegenen Stadt gehostet wird, wird dein Ping hoffentlich angemessen sein. Vorzugsweise liegt er bei 15 oder 20 ms oder darunter. Andere Server in der Nähe können höher sein, zum Beispiel zwischen 40 und 60 ms. Auf diesen Servern können Sie immer noch vernünftig spielen und haben eine recht anständige Erfahrung.

Je weiter der Server entfernt ist, desto höher ist der Ping.

Wenn Sie einen Browser für Multiplayer-Spieleserver verwenden, haben Sie wahrscheinlich die Möglichkeit, nach Ping zu filtern, damit Sie die niedrigsten und höchsten Werte sehen können. Natürlich möchten Sie die Server mit dem niedrigsten Ping auswählen. Allerdings ist das nicht immer möglich.

Je nach Tageszeit sind die Server mit dem niedrigsten Ping möglicherweise nicht besetzt. Wenn du mitten in der Nacht oder mitten am Tag spielst, wenn andere Leute nicht so viel spielen, musst du dich vielleicht an weiter entfernte Server wenden.

Der Ping wird höher, je weiter Sie sich entfernen. Wir finden, dass es durchaus möglich ist, auf europäischen Servern zu spielen, während wir in Großbritannien spielen, und zwar ohne viel Aufhebens. Wir können auch auf amerikanischen Servern an der Ostküste spielen, aber der Ping wird höher sein, manchmal im Bereich von 100 bis 200 ms. Wenn Sie versuchen, in Asien zu spielen, kann es sein, dass Sie über 200 oder 300 ms erreichen, was fast unspielbar ist.

Ein hoher Ping führt dazu, dass die Verbindung zwischen Ihren Tastendrücken und den Aktionen im Spiel unterbrochen wird. Je höher der Ping, desto schlimmer wird dies. Dies kann dazu führen, dass dein Charakter im schlimmsten Fall über die Karte stottert oder dass du Schüsse verpasst, die in einem FPS-Spiel oder Battle-Royale-Spiel hätten einschlagen müssen, was zu frustrierenden Verlusten führt.

Wenn du kompetitive Spiele oder schnelle Spiele spielst, die schnelle Reaktionen und eine niedrige Latenz erfordern, ist ein niedriger Ping ein wichtiger Bestandteil davon.

Aus diesem Grund werden eSports und wettbewerbsorientierte Gaming-Events in LAN-Konfigurationen abgehalten, bei denen die Computer aller Teilnehmer lokal miteinander verbunden sind. Keine Internetverbindung bedeutet gleiche Bedingungen für den Ping.

Dadurch kommen Dinge wie der "Peeker's Advantage" nicht ins Spiel. Dies bedeutet, dass ein angreifender Spieler einen Vorteil gegenüber einem stationären Spieler hat, der in einer Ecke kampiert und darauf wartet, dass Feinde auftauchen. Der Ping-Unterschied kann dazu führen, dass jeder Spieler andere Dinge sieht:

Sie können Ihren Ping relativ einfach messen, ohne in einem Spiel zu sein. Dazu können Sie einen Geschwindigkeitstest mit diesem Tool durchführen.

Damit erhalten Sie Ihre Upload- und Download-Geschwindigkeiten sowie den Ping zu dem Server, von dem aus Sie testen. Sie können den Serverstandort mit diesem Tool ändern, d. h. Sie können sogar Ihren Ping testen, um zu sehen, wie er in verschiedenen Regionen funktioniert.

Der beste Weg, um Ihren Ping zu reduzieren, ist natürlich, einen Server zu wählen, der sich in Ihrer Nähe befindet. Es gibt jedoch noch andere Möglichkeiten, um die Leistung zu verbessern.

Beende andere Anwendungen - wenn du spielst, solltest du alle anderen Anwendungen oder Programme, die dein Netzwerk beeinträchtigen könnten, beenden und ausschalten. Dazu gehört Software wie Steam, Origin, Epic Games und andere, die möglicherweise Spiele im Hintergrund herunterladen. Schließen Sie Chrome und beenden Sie andere Anwendungen, die Netzwerkdaten senden. Verwenden Sie Ethernet - Vermeiden Sie die Verwendung von Wi-Fi und schließen Sie stattdessen Ihren Gaming-Computer mit einem schnellen Ethernet-Kabel direkt an Ihren Router an. Das sorgt für eine stabile Verbindung und eine bessere Bandbreite. Aktivieren Sie die Quality of Service-Einstellungen - einige Router, insbesondere Gaming-Router, verfügen über QoS-Einstellungen in den Router-Optionen. Diese können so eingestellt werden, dass der Netzwerkverkehr auf verschiedene Weise priorisiert wird. Sie können den Router so einstellen, dass Ihr Spielcomputer gegenüber allen anderen Geräten in Ihrem Heimnetzwerk bevorzugt wird. Einige Router bieten auch die Möglichkeit, dem Spielverkehr Vorrang vor allen anderen Dingen einzuräumen. Schalten Sie Netzwerkgeräte aus - Schalten Sie andere Geräte in Ihrem Haus aus, die möglicherweise Bandbreite verbrauchen, wenn sie nicht benötigt werden. Einfache Dinge wie Smart Home-Geräte, andere Computer und mehr können den Spielspaß stören. Aktualisieren Sie Ihren Router - Wenn alles andere fehlschlägt, können Sie Ihren Router durch ein leistungsfähigeres Gerät ersetzen. Sie werden überrascht sein, wie viel Unterschied das macht.

Schreiben von Adrian Willings.