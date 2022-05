Was ist Xe Super Sampling (XeSS)? Intels spielverbessernde Technologie erklärt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit der Markteinführung von Intels Arc-Grafikkarten arbeitet das Unternehmen an verschiedenen Technologien, um ein optimales Spielerlebnis zu gewährleisten. Eine dieser Technologien soll Nvidias DLSS und AMD FidelityFX Super Resolution Konkurrenz machen.

Bei Xe Super Sampling (kurz XeSS) handelt es sich um eine KI-beschleunigte Super-Sampling-Technologie, die als Open-Source-Lösung konzipiert ist. Das bedeutet, dass sie nicht nur mit den GPUs von Intel, sondern auch mit denen der Konkurrenz funktionieren wird.

Wir werden mehr darüber erfahren, was das bedeutet und wie es Ihr Spielerlebnis verbessern wird.

Intel hat bereits gezeigt, was Xe Super Sampling leisten kann. XeSS wurde entwickelt, um ein Spiel, das mit 1080p gerendert wurde, auf 4K hochzuskalieren. Das bedeutet, dass es theoretisch die gleichen Vorteile bietet wie Nvidias Deep Learning Super Sampling. Dieser Vorteil besteht darin, dass Sie Spiele mit niedrigeren Auflösungen spielen können (was höhere FPS bedeutet), aber die Technologie nutzen können, um ein Bild mit höherer Auflösung an Ihren Gaming-Monitor auszugeben.

Intel hat eine Demo dieser Technologie in Aktion gezeigt, in der Gameplay-Aufnahmen, die nativ in 4K gerendert wurden, und dieselben Aufnahmen, die mit XeSS hochskaliert wurden, nebeneinander gestellt wurden. Man kann den Unterschied kaum erkennen. Intel behauptet, dass Spieler mit XeSS die doppelte Leistung erhalten können, d. h. mehr FPS, während sie gleichzeitig ein hochauflösendes Bild genießen.

Das Ziel ist es, Ihnen das Beste aus beiden Welten zu bieten - hohe Bildraten und eine hohe Auflösung.

Intel hat erklärt, dass XeSS als Open Source zur Verfügung stehen wird und von Spieleentwicklern genutzt werden kann. Xe Super Sampling wird auch mit allen Grafikkarten funktionieren, die Shader Model 6.4+ und DP4a-Anweisungen unterstützen. Natürlich ist es wahrscheinlich, dass XeSS am besten auf Intels eigenen Arc-Grafikprozessoren funktioniert, aber es wird auch mit Produkten von Nvidia und AMD funktionieren.

Intel hat nach eigenen Angaben hart daran gearbeitet, dass Xe Super Sampling nicht durch Ghosting oder Unschärfe beeinträchtigt wird, was bei Upscaling-Technologien manchmal ein Problem ist.

Das Unternehmen hat auch gesagt, dass XeSS fünf verschiedene Bildqualitätsmodi haben wird. Diese Modi umfassen:

Ultra Performance - 3-facher Skalierungsfaktor

Leistung - 2-facher Skalierungsfaktor

Ausgewogen - 1,7-facher Skalierungsfaktor

Qualität - 1,5-facher Skalierungsfaktor

Ultra-Qualität - 1,3-facher Skalierungsfaktor

Intel behauptet, dass XeSS hohe Skalierungsraten ohne negative Auswirkungen auf die Qualität erreichen kann und dies effektiver als andere zeitliche und räumliche Upscaling-Techniken.

Wie andere Upscaling-Technologien erfordert auch Intel XeSS einen gewissen Aufwand, um zu funktionieren. Die Technologie muss für die Arbeit mit den Spielen trainiert werden, damit die KI versteht, wie sie die Leistung maximieren und die Qualität erhalten kann.

Das bedeutet, dass die Liste zunächst begrenzt sein wird, aber mit der Zeit wachsen wird. Derzeit umfasst die Liste der Spiele Folgendes:

Arcadegeddon

Amboss

Chorus

Chivalry II

Death Stranding

Dolmen

Angeworben

Auftragskiller III

Ghostwire: Tokio

Grid Legends

Shadow of the Tomb Raider

Super-Leute

Die Siedler

Vampir: Blutjagd

Diese Liste ist im Moment natürlich noch recht kurz, aber da die Technologie quelloffen ist, dürfte sie mit der Zeit schnell wachsen.

Die besten Spiele-Deals zum Black Friday 2021: Sichere dir hier deine Gaming-Schnäppchen von Adrian Willings · 10 Kann 2022

Schreiben von Adrian Willings.