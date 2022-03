Nvidias GeForce RTX 3090 Ti könnte noch diesen Monat auf den Markt kommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Seit der Vorstellung des neuen Grafikkarten-Flaggschiffs von Nvidia auf der CES 2022 haben wir nur sehr wenig darüber gehört. Jetzt sind Informationen über das Erscheinungsdatum der RTX 3090 Ti durchgesickert.

Nach den neuesten Informationen, die ans Licht gekommen sind, soll die Markteinführung noch in diesem Monat erfolgen. Diese Informationen stammen auch aus offiziellen Unterlagen, die an Nvidias Partner verschickt wurden, und zeigen, dass sie am selben Tag angekündigt und erhältlich sein werden. Und das ist der 29. März 2022.

Die GeForce RTX 3090 Ti sollte ursprünglich bereits im Januar auf den Markt kommen, wurde aber verschoben. Etwas, an das wir uns in den letzten Jahren nur allzu sehr gewöhnt haben.

Gerüchten zufolge handelte es sich dabei nicht um die übliche Chip-Knappheit, sondern um ein Problem mit dem GDDR6X-Speicher der Karte, das behoben werden musste, bevor die Karte an die Tester verschickt werden konnte.

VideoCardz berichtet, dass sie die unter Embargo stehende Dokumentation gesehen haben und diese zeigt, dass nicht nur die Founder's Edition Karte Ende März erhältlich sein wird, sondern auch Custom Modelle. Was allerdings noch nicht verraten wurde, ist der Preis. Wie nicht anders zu erwarten, wird er wahrscheinlich hoch sein, vor allem angesichts der erwarteten Spezifikationen.

Diese Spezifikationen sind natürlich High-End, wenn man das Flaggschiff-Design dieser neuen Grafikkarte bedenkt. Die Nvidia GeForce RTX 3090 Ti soll 10.752 CUDA-Kerne enthalten (die 3090 hatte 10.496). Außerdem soll sie 21 Gbps Speichertakt mit einer maximalen Bandbreite von über 1 TB/s unterstützen. Gerüchten zufolge wird sie außerdem die erste Karte mit einem 16-poligen PCIe Gen5-Stromanschluss sein und eine satte Leistungsaufnahme von 450 Watt haben.

Wir werden nicht lange warten müssen, um mehr herauszufinden.

Schreiben von Adrian Willings.