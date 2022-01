So spielen Sie Fortnite auf iPhone und iPad

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fortnite wurde vor fast anderthalb Jahren aus dem Apple App Store gezogen und seitdem können iPhone- und iPad-Benutzer es nicht installieren.

Diejenigen, die es bereits heruntergeladen hatten, wurden auch nach dem Start von Kapitel 2, Staffel 4, zurückgelassen.

Android-Benutzer konnten die Fortnite-App auf ihren mobilen Geräten installieren, indem sie sie von der Epic Games App querladen – und damit den Google Play Store umfahren – aber Besitzer von Apple-Geräten haben keine solche Möglichkeit.

Bis jetzt.

Eine berührungsfreundliche, mobile Version von Fortnite ist über Nvidias Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now unterwegs. Eine zeitlich begrenzte Closed Beta wird in Kürze starten und Sie können sich hier vorregistrieren, um sie zu spielen .

Hier ist, was Sie brauchen, damit es funktioniert, wenn es ankommt.

Eine berührungsfreundliche Version von Fortnite wird in Kürze in geschlossener Beta-Form auf GeForce Now erscheinen. Das bedeutet, dass es auf Android-Geräten über die native GeForce Now-App gespielt werden kann (wenn Sie das Spiel nicht selbst laden möchten) und auf iPhone und iPad über einen Safari-Workaround.

So installieren Sie GeForce Now auf Ihrem iOS- oder iPadOS-Gerät:

- Öffnen Sie zunächst Safari auf Ihrem iPhone oder iPad und gehen Sie zu play.geforcenow.com .

- Sehen Sie unten auf dem Bildschirm (auf dem iPhone) oder oben rechts (auf dem iPad) nach, um die Schaltfläche zum Teilen zu sehen. Tippen Sie darauf.

- Scrollen Sie im Teilen-Menü nach unten zu "Zum Startbildschirm hinzufügen" und tippen Sie darauf.

- Klicken Sie auf "Hinzufügen".

- Dadurch wird ein App-Symbol auf Ihrem Gerät hinzugefügt, das Sie verschieben können, wohin Sie möchten.

- Tippen Sie auf das neue GeForce Now-Symbol und Sie werden mit den GeForce Now-Nutzungsbedingungen konfrontiert. Stimmen Sie ihnen zu.

- Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich für ein GeForce Now-Konto über das Benutzersymbol in der oberen rechten Ecke. Einloggen.

- Möglicherweise müssen Sie jetzt Ihren Steam und vor allem für Fortnite ein Epid Games Store-Konto über das Einstellungsmenü synchronisieren.

GeForce Now ist der Cloud-Gaming-Dienst von Nvidia, der auf mehreren Geräten verfügbar ist, darunter Mobilgeräte, PCs, Macs, Chromebooks, Nvidia Shield TV und mehrere Smart-TVs.

Es ist ein kostenpflichtiger Mitgliedschaftsdienst, obwohl es auch eine kostenlose Option gibt. Die kostenlose Mitgliedschaft ist jedoch begrenzt, Sie können nur bis zu einer Stunde am Stück spielen, bevor Sie sich aus- und wieder einloggen müssen. Es spielt auch Spiele auf einem einfachen PC-Gaming-Rig an der Quelle ab, und Sie müssen möglicherweise auf den Zugriff warten.

Die Priority-Mitgliedschaft kostet 8,99 £ / 8,99 $ / 9,99 € pro Monat und bietet Ihnen ein verbessertes Erlebnis. Der PC ist mit einer RTX-Grafikkarte ausgestattet, die Raytracing mit bis zu 1080p 60fps Gaming ermöglicht. Es verlängert auch das Spiellimit auf sechs Stunden.

Schließlich ist auch ein RTX 3080-Mitgliedschaftsplan verfügbar, der die allerbeste Grafik für bis zu 1440p bei 120fps plus bis zu acht Stunden Spielzeit bietet. Es kommt jedoch auch mit einem Premium-Preis von 89,99 £ / 99,99 $ / 99,99 € für ein 6-monatiges Abonnement.

Neben Fortnite unterstützt GeForce Now einen ständig wachsenden Katalog an Spielen. Im Gegensatz zu anderen Cloud-Gaming-Diensten verknüpfen Sie es jedoch mit einem regulären Steam-, Epic Games Store- oder anderen digitalen PC-Store-Konto und können die Spiele, die Sie dort gekauft haben, spielen. Es gibt auch viele kostenlose Spiele.

Mehr über den Cloud-Gaming-Dienst erfahren Sie in unserem praktischen Feature hier: Was ist Nvidia GeForce Now, ist es kostenlos und mit welchen Geräten funktioniert es?

Schreiben von Rik Henderson.