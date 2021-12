Das größte Winterwunderland der Welt ist jetzt in Minecraft

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nvidia hat sich mit der Great Ormond Street Hospital Children's Charity zusammengetan , um das größte Winterwunderland aller Zeiten zu schaffen, das alles in Minecraft gebaut wurde.

Dies ist eine interaktive Weihnachtsgrotte und ein Winterwunderland-Erlebnis, das sich über satte 38 Hektar virtuellen Raum erstreckt. Alles liebevoll in Minecraft gefertigt.

Das Erlebnis umfasst mehrere versteckte Leckerbissen mit Hinweisen auf klassische Weihnachtsfilme und eine vollständige Nachbildung des Great Ormond Street Hospital.

Es geht nicht nur darum, zu zeigen, was mit RTX Minecraft möglich ist. Da die Erfahrung auch Teil der Bemühungen ist, Geld für die Wohltätigkeitsorganisation zu sammeln. Nutzer können im virtuellen Krankenhaus oder direkt über diesen Link spenden. Diese Spenden werden schwerkranken Kindern helfen, dieses Weihnachtsfest einen Schritt näher zu kommen.

Um das Winterwunderland-Erlebnis auszuprobieren, müssen Sie nur diese einfachen Schritte befolgen. Dafür benötigen Sie jedoch eine RTX-Grafikkarte:

Laden Sie GeForce Experience herunter und installieren Sie die neuesten GeForce-Treiber Stellen Sie sicher, dass in Ihrem PC eine GeForce RTX-GPU installiert ist Laden Sie die neueste Version von Minecraft für Windows herunter und installieren Sie sie Laden Sie die NVIDIA RTX Winter World hier herunter: https://www.planetminecraft.com/project/nvidia-rtx-winter-world Suchen Sie die heruntergeladene Datei und doppelklicken Sie Minecraft für Windows wird geöffnet und ein Dialogfeld oben auf dem Bildschirm informiert Sie, wenn die Welt installiert ist Klicken Sie auf Play > Create > Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Importierte Vorlagen" und klicken Sie auf Christmas Adventure RTX Klicken Sie auf Erstellen und das Weihnachtsabenteuer beginnt So überprüfen Sie, ob Raytracing und DLSS aktiviert sind: Gehen Sie zu Einstellungen > Video > scrollen Sie nach unten und stellen Sie sicher, dass Upscaling und Raytracing aktiviert sind. Abhängig von der RTX-GPU, die Sie haben, können Sie die Raytracing-Render-Distanz von 8 Chunks in den Videoeinstellungen erhöhen

Kein Winterwunderland wäre komplett ohne einen hell und bunt beleuchteten Weihnachtsbaum. Dies ist natürlich eine Ergänzung zu Minecraft, die komplett mit Geschenken darunter geliefert wird.

Ein logischer Teil des karitativen Winterwunderlandesbaus ist die virtuelle Erweiterung um das Great Ormond Street Hospital.

Was ist an einem riesigen Schneemann mit Weihnachtsmütze und einem riesigen Geschenk nicht zu lieben?

Es ist eine wundervolle Zeit des Jahres. Noch besser, wenn Sie nicht in die klirrende Kälte hinaus müssen, um einen Schneemann zu sehen. Sogar eine, die jemand anders konstruiert hat.

Auch einen hell erleuchteten Schneemann sieht man nicht alle Tage.

Im virtuellen Wunderland gibt es viel zu entdecken. Darunter zahlreiche Ecken und Winkel, in denen es sich lohnt, herumzustöbern.

Arbeite dich durch das Winterwunderland und finde eine Fabrik voller Geschenke und kleine Arbeiter, die sich für Weihnachten beschäftigen.

Die Ansichten sind komplett mit dem London Eye in Minecraft-Form.

Das Winterwunderland ist auf drei riesige Schneekugeln aufgeteilt. Eine, die Sie in dieser Aufnahme oben auf einer von ihnen umhüllen.

Die Schauplätze innerhalb der drei Globen umfassen ein Winterwunderland, das Dorf des Weihnachtsmanns und eine Winterumgebung.

Es soll viermal größer sein als die reale Saisonfeier, die in Österreich stattfindet.

Sie finden sogar versteckte Attraktionen wie diese Pinguin-Post. ein Streichelzoo-Zelt mit spielbaren Handlungssträngen und Missionen vom Weihnachtsmann.

Stöbere genug herum und du wirst das Zuhause des Weihnachtsmanns finden. Stören Sie ihn nur nicht, da er zu dieser Jahreszeit ein vielbeschäftigter Kerl ist.

Es gibt sogar eine virtuelle Achterbahn und einen zugefrorenen Eislaufsee. Also viel zu bewundern.

Halten Sie beim Erkunden die Augen offen, denn Sie werden auch versteckte Leckereien wie Easter Egg-Tribute an klassische Weihnachtsfilme wie Elf, It's A Wonderful Life und The Polar Express finden.

Abenteuer über zugefrorene Seen und durch schneebedeckte Teile der Welt, um alles zu entdecken, was angeboten wird.

Wie Sie es von einer von Nvidia entwickelten Umgebung erwarten würden, nutzt die RTX Winter World das Raytracing voll aus. Erwarten Sie viele realistische Reflexionen, Schatten und beeindruckende Lichteffekte.

Es sind die kleinen Details, die es so richtig glänzen lassen. Wie die einzeln beleuchteten Fenster und sorgfältig konstruierten Gebäude.

Vergessen Sie nicht, das ist alles für die Kinder. Spenden Sie also, wenn Sie können, für die Wohltätigkeitsorganisation.