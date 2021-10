Besitzer der Xbox Series X/S können PC-Spiele über GeForce Now spielen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Besitzer der Xbox Series X/S und Xbox One können ab heute PC-Spiele über die Cloud-Gaming-Plattform GeForce Now von Nvidia spielen.

Ein Update der Browserversion von GeForce Now bedeutet, dass es mit dem Microsoft Edge-Browser für Xbox funktioniert. Melden Sie sich also bei Ihrem Nvidia- Konto an und Sie können Spiele aus Ihren Steam-, Uplay-, Epic Games Story- oder GOG-Bibliotheken spielen.

Wir haben es noch nicht geschafft, es auszuprobieren, haben aber gehört, dass es etwas fummelig ist, es einzurichten und es gibt einige kleinere Einschränkungen. Wir haben jedoch in letzter Zeit Stadia-Spiele über den Browser gespielt, also erwarten Sie ein ähnliches Erlebnis.

Ein Tipp ist, in die Anzeigeeinstellungen Ihrer Xbox zu gehen, auf "Videotreue & Overscan" zu klicken und "Apps können einen Rahmen hinzufügen" zu deaktivieren. Auf diese Weise läuft ein Cloud-Spiel ohne schwarze Ränder.

Das Beta-Update für GeForce Now kommt kurz nachdem Nvidia eine neue Stufe für seinen Cloud-Gaming-Dienst eingeführt hat . Die neue RTX 3080-Stufe ist ziemlich teuer – mit 89,99 £ / 99,99 $ / 99,99 € für 6-monatigen Zugriff, aber Sie können Spiele auf Hardware spielen, die die Fähigkeiten einer Xbox Series X bei weitem übertrifft.

Nicht alle PC-Spiele sind auf GeForce Now verfügbar, aber es sind über 1.000 verfügbar, und es kommen ständig weitere hinzu. Und Sie können eine Maus und eine Tastatur an Ihre Xbox anschließen, um Titel zu spielen, die keine Standard-Gamepad-Steuerung haben.

Xbox selbst wird demnächst auch PC-Spiele zu ihrem eigenen Cloud Gaming-Dienst hinzufügen. Besitzer von Xbox-Konsolen des Insider-Programms können die Plattform bereits auf ihren Computern testen.

