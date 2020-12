Atemberaubende Cyberpunk 2077-Screenshots zeigen den Ruhm von RTX

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 macht seit einiger Zeit online Wellen. Das vielleicht am meisten gehypte Spiel des Jahres 2020 durchlief verschiedene Phasen, darunter das mehrmalige Zurückschieben von der Veröffentlichung bis zum endgültigen Start, aber das Durchsuchen von Fehlern auf der Konsole. Dies wiederum führte zu Rückerstattungsangeboten für beide Xbox auf PlayStation .

Auf dem PC waren die Dinge jedoch viel angenehmer, insbesondere für diejenigen von uns, die das Glück hatten, einen PC zu haben, der leistungsstark genug ist , um das Beste daraus zu machen.

Bei maximalen grafischen Einstellungen ist Cyberpunk wirklich etwas Schönes, mit fantastischer Liebe zum Detail und hervorragender realistischer Beleuchtung dank der Raytracing-Technologie von Nvidia . Wir haben das Spiel mit einem geliehenen MSI RTX 3080 Suprim X gespielt und es war großartig .

Um zu zeigen, wie großartig es aussehen kann, haben wir uns während unserer verschiedenen Spielesitzungen mit Cyberpunk 2077 damit beschäftigt, alle Arten von In-Game-Fotos aufzunehmen. Dies sind die großartigen Ergebnisse für Ihr Vergnügen.

Keanu Reeves als Johnny Silverhand

Wenn Sie nicht unter einem Felsen geschlafen haben, wissen Sie wahrscheinlich bereits, dass Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 als Johnny Silverhand auftritt. Er ist vielleicht nicht der Hauptcharakter, aber er ist sicherlich ein fester Bestandteil des Spiels und auch ein unterhaltsamer.

Seine Ähnlichkeit wird wunderbar in das Spiel eingefangen, mit verschiedenen Erweiterungen, um die Dinge natürlich interessant zu machen. Hier sind wir mit ihm in der Wüste und retten eine Kapsel, die einst auf dem Mond war.

Betritt jetzt Night City

Die Spielwelt von Cyberpunk 2077 spielt in Night City, einem fiktiven Ort, der mit unterschiedlichsten Landschaften gesegnet ist.

Wenn Sie weit genug reisen, finden Sie Mad Max-artige Wüstenbrachflächen und lange gerade Autobahnen. Es gibt nur so weit, dass Sie reisen können, bevor Sie gewarnt werden, umzukehren, weil "noch" nichts für Sie da draußen ist. Vielleicht ein Hinweis auf zukünftige Erweiterungen, obwohl CDProjeckt Red wahrscheinlich zuerst mit der Fehlerbehebung beschäftigt ist.

Ein Nomadenfahrzeug

Im futuristischen Cyberpunk-Universum stehen alle Arten von Fahrzeugen zur Verfügung, um die Straßen und die staubigen Feldwege zu zerreißen.

Wir haben diese raffiniert aussehende Maschine entdeckt, als wir einem Nomaden namens Panam Palmer geholfen haben. Es war eine von mehreren gemeinen Maschinen, die sich an der Basis ihres Clans befanden, und wir lieben die gemeine Ästhetik.

Panams Thornton

Als Sie Panam zum ersten Mal finden, ist sie damit beschäftigt, diesen abgenutzten Thornton zu reparieren. Sie weist schnell darauf hin, dass es sich nur um ein geliehenes Auto handelt und nicht um ihre übliche Fahrt.

Wir waren zu beschäftigt damit, die Aussicht zu bewundern, um uns darum zu kümmern. Im Hintergrund sehen Sie etwas, das Sie in Cyberpunk oft ausspionieren werden - massive Werbung, die sich wie riesige kapitalistische Hologramme in den Nachthimmel erstreckt.

Ein beruhigendes Leuchten

Eines der Highlights des Cyberpunk-Fotomodus ist, dass er zu fast jedem Zeitpunkt im Spiel funktioniert. Das heißt, selbst wenn Sie sich mitten in einem umfassenden Gespräch mit jemandem über eine Mission, einen Job oder einen Handlungsbogen befinden, können Sie ein paar Knöpfe drücken und eine fantastische Aufnahme machen.

Wir haben diesen Screenshot gemacht, weil wir beeindruckt waren, wie großartig das Licht aussah, auf dem Schreibtisch lag, aber wunderschön von der Umgebung reflektiert wurde. Lichtquellen wie diese tauchen die Umgebung in ein überzeugendes Licht und tragen zum Eintauchen bei.

Die Stadt die nie schlft

Cyberpunk 2077 ist etwas anderes, da die Raytracing-Funktion im Psycho-Modus aktiviert und die Grafik vollständig aktiviert ist. Besonders nachts, wenn die Stadt in bunte Neonlichter und das sanfte Leuchten einer geschäftigen Zersiedelung getaucht ist.

Raytracing führt zu atemberaubenden Ausblicken auf realistische Schatten und unglaublichen Reflexionen über das Stadtbild.

Strzt kurz davor, Nebenmissionen abzuschlieen

In Night City gibt es viel zu tun, um Sie zu beschäftigen. Es gibt auch viel zu sehen und im Cyberpunk-Fotomodus können Sie die verschiedenen Ansichten wirklich schätzen, bei denen selbst etwas so Einfaches wie das Überqueren der Straße verlockende Ansichten mit atemberaubenden Lichteffekten bieten kann.

Lizzies Bar

Lizzies Bar ist einer der ersten Orte, die Sie in Cyberpunk 2077 besuchen. Es ist eine Bar und ein Ort, an dem Menschen besondere Erlebnisse außerhalb ihres Alltags erleben.

Wir genossen die Neon-Stimmung an der Bar und die Begrüßung durch die spärlich bekleidete Frau mit den lila Haaren, die einen Baseballschläger trug.

Braindances und Lichtshows

Machen Sie einen Ausflug in Lizzies Bar und Sie werden mit einer farbenfrohen Lichtshow konfrontiert, während die Leute trinken und eine unterhaltsame Stimmung genießen.

Dies ist ein weiterer Bereich, der die Leistung von RTX mit violettem, verschwommenem Licht demonstriert, das von seiner Umgebung reflektiert wird.

In einer anderen Welt

Lizzies Bar ist nicht nur eine unglaubliche Lichtshow, sondern auch eine interessante Zukunftsvision. NPCs sind im gesamten Gebäude zu finden. Sie tragen Braindance-Headsets und haben außerkörperliche Erfahrungen.

Es ist durchaus plausibel, sich vorzustellen, dass VR in naher Zukunft so wird. Eine soziale, unsoziale Erfahrung.

Gib uns das schmutzige Auge

Wir waren von zwei Dingen beeindruckt, als wir diesen Kerl und seinen Mitarbeiter sahen. Erstens die schiere Größe und Wölbung seiner Augen (wir nehmen kybernetische Implantate an) und zweitens der beeindruckende rosa Farbton, den die Lichter in der Nähe über die Umgebung warfen.

Rogue Amendiares und das Leben nach dem Tod

In einer anderen Bar in einem anderen Teil der Stadt finden Sie Rogue Amendiares - einen Attentäter, der zum Fixierer wurde und früher eine Beziehung zu Johnny Silverhand hatte und jetzt die Afterlife-Bar besitzt.

Rogue ist mit Sicherheit ein interessanter Charakter. Sie spielt ihre Karten nahe an ihrer Brust, aber mit Augen, die in deine Seele sehen können.

Es ist ein hartes Leben

Das Leben ist hart. Selbst mechanisierte Roboter haben es anscheinend schwer. Wir fanden, dass dieser Kerl sich in der Afterlife-Bar etwas ausruhte. Wir sind uns nicht sicher, was mit ihm passiert ist, aber wir spüren sein Elend.

Rauchen ist schdlich

Anscheinend hat sich niemand die Mühe gemacht, Johnny Silverhand zu sagen, dass Rauchen schlecht für Sie ist. Nicht, dass es für ihn wichtig wäre.

Wir waren überrascht, wie viele Menschen in der Cyberpunk-Welt rauchten. Aber dann scheinen Autos meistens auch mit Benzin betrieben zu werden, also ist alles möglich.

Futuristische Berater

Wir fanden diese Frau in einer Gasse, die mit einem Getränkeautomaten sprach. Sie erzählte alles über die Probleme ihres Freundes, während die Maschine aufmerksam zuhörte.

Eine kleine, aber faszinierende Entdeckung in einer interessanten Welt voller Wunder. Wir haben auch genossen, wie an diesem dunklen Ort diese Frau auch vom Licht der Maschine beleuchtet wurde.

Gullys

Selbst die feuchtesten Gegenden von Night City haben eine gewisse Pracht. Es macht auch viel Spaß, mit hoher Geschwindigkeit durch die Kanalisation zu rasen.

Sonnenuntergang Motel

Wir sind uns nicht sicher, ob wir im wirklichen Leben in diesem Motel bleiben wollen, besonders wenn man bedenkt, dass ein Typ Waffen direkt vor der Front von einem schmuddelig aussehenden Van verkauft, aber wir hatten trotzdem eine gute Zeit, als wir sie besuchten.

Auf der Suche nach einer guten Zeit?

Es scheint, dass die Menschen von 2077 auf unterschiedliche Weise jede Menge Nervenkitzel bekommen. Egal, ob Sie sich festziehen und einstecken oder einfach irgendwohin gehen, die Lichter leuchten rot und Sie finden Trost in den Armen eines anderen.

Hier dachten wir nur, es sei ein schöner Ort, um sich im Licht des Nachtlebens zu entspannen.

Sagen Sie dem Barmann Ihre Probleme

Dieser andere Bewohner von Lizzies Bar hat zweifellos einige Geschichten über die Dinge zu erzählen, die er gesehen und gehört hat, als er sich um die Bar gekümmert hat. Was uns jedoch auffiel, war, wie er die Umgebung wirklich beleuchtete. Oder war es umgekehrt?

Panams Telefon

Ein weiteres beeindruckendes Bild von Panam fällt durch das Leuchten ihres Telefons auf, das ihr Gesicht schön beleuchtet.

Wir können nicht ganz verstehen, warum Menschen in einer Welt, in der der gesamte Körper vergrößert ist, Mobiltelefone haben, aber ohne sie hätten wir diesen großartigen Schuss nicht.

Ein mysteriser Unfall

Mehr als ein paar Mal stießen wir auf Unfall- oder Zwischenfallszenen, bei denen die Polizei einen Teil der Straße abgesperrt hatte.

Hier war ein Auto irgendwie umgekippt worden und lag auf dem Dach, umgeben von Polizisten, die scheinbar Notizen machten.

Dampfig werden

Ein Ausflug zu den Docks und wir fanden einen industrielleren Teil der Stadt, in dem Dampf vom Wasser aufstieg und der perfekte Ort für einen schnellen Schnappschuss war. Von der Sicht verdeckt ist ein nahe gelegener Frachter, ein riesiges Ding, das die lokalen Marktstände überragt.

Am Dock sitzen

Wir lieben die Vielfalt der Orte, die Sie in Cyberpunk besuchen können, und die Aussicht, die sie zu bieten haben. In einer Minute sind Sie von Hochhäusern umgeben, in der nächsten sitzen Sie einfach am Dock und beobachten die Welt.

Eine wssrige Aussicht

Es ist auch nicht alles Zersiedelung. Es gibt einige sehr schöne Aussichten auf das Wasser und Orte zu besuchen, die eine erfrischende Abwechslung zum Rest darstellen.

Inspiriert von Stefdies

Als wir herausfanden, dass es eine Option gab, V für ein Foto tot zu machen, konnten wir nicht widerstehen, damit Stefdies Tribut zu zollen . Ein Instagram-Account, in dem eine Dame Fotos veröffentlicht, die als " Anti-Selfies " gedacht sind - Bilder von ihrem Liegen mit dem Gesicht nach unten, scheinbar tot an berühmten Sehenswürdigkeiten. Im Wesentlichen rebelliert man gegen die Norm anderer Reiseblogger, die Orte besuchen, um ein Klischeefoto von ihnen zu machen, nur um sie in den sozialen Medien zu veröffentlichen, anstatt den Ort tatsächlich so zu genießen, wie er ist.

Wir wollten unseren Schuss ebenso ergreifend machen. In einer Welt voller Smog, Öl und Wegwerftechnologie wollten wir in einem Ölsee "sterben".

V stirbt in l

Mach dir keine Sorgen, sie ist nicht wirklich tot. Sie ist nicht mal dreckig.

Nur ein Baum

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den großen Unterschied machen. Hier reicht ein bloßer Baum, um das Auge zu ziehen und beeindruckend. Die Details auf den Blättern, den Zweigen und die Art und Weise, wie das Licht darauf fällt, machen diesen Baum faszinierend und schön.

Body Guarding Bots

Wir stießen auf diesen Mech, der ein schickes Haus in den Hügeln über Night City bewachte. Ein roter Schädel erschien über seinem Kopf, als er uns irgendwo entdeckte, wo wir nicht hätten sein sollen, und wir bereuten es bald, dort zu sein, als er uns aus der Existenz beendete.

Protest gegen das Fourth Walls Studio

Überall in der Stadt, in den Fourth Walls Studios, findet ein Protest statt. Ein seltsam friedlicher auch. Wir sind uns nicht ganz sicher, worum es geht, aber die Menge scheint mehrere Banner zu tragen, auf denen steht: "Das Ende ist nahe".

Mit den Einheimischen mitmachen

Wir entschieden, dass es sinnvoll war, sich dem Protest anzuschließen. Wenn auch nur, um es der Polizei zu zeigen, die sich auf der anderen Seite der Barriere befand.

Die dnne blaue Linie

Die Polizei war jedoch ziemlich beiläufig in Bezug auf die ganze Sache. Sie standen meistens nur herum und starrten die Menge an und schienen sich zu fragen, was genauso geschah wie wir.

Schwimmender Fisch

Es gibt verschiedene Orte in Night City, an denen Sie holografische Fische schweben und spielerisch in der Luft tanzen sehen können.

Wir genossen es, sowohl diese gefälschten Fische als auch die dazugehörige Lichtshow zu sehen.

Scallywags

Wohin Sie auch gehen, Sie werden auf kleine Banden gefährlicher Menschen stoßen. Zum größten Teil werden sie Sie beide nicht, wenn Sie sie nicht stören. Wir dachten also, es könnte Spaß machen, ein Selfie mit diesen Jungs von der Tyger Claw zu machen.

Ein Getrnk mit Panam

Es ist nicht zu leugnen, dass Balken die besten Fotos liefern. Es gibt immer viel funky Beleuchtung und interessante Umgebung in diesen Einrichtungen der Unterhaltung.

AV wie kein anderer

Eines der besten Dinge an einem Rollenspiel ist es, einen eigenen Charakter zu entwickeln. Dieses V gehört uns. Wir stellen uns vor, dein V ist ganz anders.

Warnungen, Warnungen, berall

In den Straßen von Night City gibt es viele Warnschilder. Einige erzählen von Orten, die man meiden sollte, andere scheinen nur als Werbung für Waffengeschäfte zu fungieren. Sie bieten sicherlich interessante Kulissen für Fotos, wenn nichts anderes.

Ein Absturz und ein Bootprint

Hier sind wir am Unfallort eines Luftfahrzeugs. Wir werden es nicht verderben, indem wir Ihnen sagen, wie oder warum, aber der Bereich selbst ist interessant. Bis zum Bootprint im öligen Schlamm links von unserem Schnappschuss.

Einige Dinge gesehen

Dieser Mann hat einige Dinge gesehen, aber eine Sache, auf die er nicht achtet, ist der brennende Pinsel im Hintergrund.

Waffenlufer

Dieser kaputte alte Mann ist ein Waffenläufer, dessen Laden vorübergehend von einer Gruppe ungezogener Leute als Geiseln gehalten wurde, die V töten wollen. Er ist jedoch sehr entspannt über die ganze Sache. Ich warte nur darauf, dass es vorbei ist, damit er sein Leben fortsetzen kann.

Jackies Fahrrad

Hier gelang es uns, einen perfekten Ort zu finden, um Jackies Fahrrad an einem verlassenen Ort unter einem Licht und einem undichten Rohr zu zeigen, das Gas in die Umgebung ausstieß.

Ein Raum mit einem Interview

Ein dunkles Hotelzimmer und ein Mann, der befragt werden muss. Die schwache Beleuchtung und die ahnungsvolle Umgebung werden sicher den Trick machen, nicht wahr?

Die Schatten und Lichter des Haares des Mannes sind sicherlich großartig.

Militech Menance

Nachdem wir einige Militech-Söldner fachmännisch losgeschickt hatten, machten wir eine kleine Verschnaufpause, um uns bei dem Trcck zu entspannen, den sie zurückgelassen hatten. Die Kriegsbeute.

Gefhrliches Verschtten

Eine weitere abgesperrte Zone befindet sich glücklicherweise außerhalb der Stadt und scheint eine Verschüttung von Giftmüll aufzuweisen, die für die lokale Tierwelt sicherlich nicht gut wäre.

Leichtes Lesen?

In den Straßen von Night City gibt es viele Anbieter, die alles Mögliche verkaufen. Von Waffengeschäften über Ripper-Dokumente bis hin zu medizinischen Lieferanten und mehr. Selbst an Orten, an denen Sie eigentlich nichts kaufen können, haben Sie viel Liebe zum Detail. Schauen Sie sich einfach die Titelseiten dieser überzeugenden Magazine an und Sie werden sehen.

Eine unwahrscheinliche Gruppe von Freunden

Im Schein der Lichter der Stadt finden Sie alle Arten von Menschen, die zusammen rumhängen, einschließlich dieser unwahrscheinlichen Gruppe von Freunden.

Sie sehen unschuldig genug aus, also beschlossen wir, uns neben sie zu setzen, um ein oder zwei Fotos zu machen.

Launisch

Wenn die Straßen feucht sind, sind die Reflexionen noch beeindruckender. Lichter reflektieren jede Oberfläche und reflektieren Farben auf angenehme Weise.

Lass mich dein Eisen sehen

Dieser Kerl betreibt eines der vielen Waffengeschäfte in Night City. Er kennt sein Geschäft und ist bereit, Ihnen die Waren zu verkaufen, vorausgesetzt, Sie haben die Wirbel.

Groer Bruder schaut zu

Neben den anderen Warnungen scheint die Zukunft nicht nur mit Gefahren behaftet zu sein, sondern auch mit ständigem Überleben. Wenn Ihre eigene Optik fast alles aus der Ferne scannen kann, kann man sich leicht vorstellen, dass nichts wirklich jemals privat ist.

Panam ist nicht glcklich

Panam braucht deine Hilfe und sie ist nicht besonders glücklich darüber und dennoch haben wir es geschafft, sie auf diesem Foto großartig festzuhalten.

Er ist atemberaubend

Hier ist er wieder, Johnny Silverhand, der enttäuscht von Ihren Lebensentscheidungen aussieht, aber dabei großartig aussieht.

Goro Takemura

Goro Takemura ist eine der interessantesten Figuren von Night City. Als treuer und ehrenwerter Mann ist er ein zentraler Bestandteil der Geschichte.

Er ist auch eine Kuriosität und eine, die noch faszinierender aussieht, wenn sie im Licht der Stadt gebadet wird.

Chinesische Latern

Hier ist Goro Takemura, der durch die Nachtstraßen wandert und vom Schein der nahe gelegenen Laternen schön beleuchtet wird.

Schreiben von Adrian Willings.