Werfen Sie einen ersten Blick in die Super Nintendo World in den Universal Studios

(Pocket-lint) - Die Parkbesucher der Universal Studios Hollywood können sich nächsten Monat auf ein neues Land freuen - und hier ist ein erster Blick auf die neue Super Nintendo World.

Super Nintendo World ist das erste neue Land im Themenpark der Universal Studios Hollywood seit der Ankunft von The Wizarding World of Harry Potter im Jahr 2016 und hat schon jetzt eine Menge zu bieten. Sie basiert auf demselben Land, das bereits in den Universal Studios Japan zu finden ist, und Attractions Magazine wurde eingeladen, sich dort umzusehen.

Das neue Land ist zwar noch nicht ganz fertig, aber das wird schon sehr bald der Fall sein - Inhaber einer Jahreskarte werden Berichten zufolge Ende dieses Monats frühen Zugang erhalten, während andere Besucher des Themenparks ab dem nächsten Monat in die Action einsteigen können. Aber auch wenn es noch nicht fertig ist, sieht das Ding schon ziemlich gut aus.

Zu den vielen Dingen, die Super Nintendo World auszeichnen, gehört eine neue AR-Brille, die den Besuchern einen neuen Blick auf ihre Umgebung ermöglichen wird. Die neue AR-Brille wurde Berichten zufolge intern bei Universal entwickelt, und auch das Fahrgeschäft selbst ist mit viel Technologie ausgestattet - gemischt mit ein wenig altmodischem analogem Spaß.

"Es gibt LED-Bildschirme, physische Animationen, Spezialeffekte und die AR-Brille", erklärte Jon Corfino, Vizepräsident von Universal Creative, gegenüber dem Magazin. "Und wie man all das nahtlos zusammenfügt, damit es so aussieht, als würde alles verschwinden und zu einer Sache werden, das ist wirklich die Kunst an der ganzen Sache. Das ist sehr, sehr cool. Man ist im Spiel, was ziemlich fantastisch ist."

Das hört sich alles ziemlich großartig an. Aber der Clou ist, dass es eine Warp-Röhre mit Licht- und Soundeffekten gibt, die das Ganze in Gang setzt!

Schreiben von Oliver Haslam.