Analyst sagt: Erwarten Sie dieses Jahr keine Nintendo-Konsole der nächsten Generation

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie mit dem Kauf einer Nintendo Switch gewartet haben, in der Hoffnung, dass eine neue Konsole angekündigt wird, hat ein Analyst schlechte Nachrichten für Sie.

Die ursprüngliche Nintendo Switch mag zwar fast sechs Jahre alt sein, aber das bedeutet nicht, dass Nintendo bereit ist, sie auf den Schrotthaufen zu werfen. Die Nintendo Switch Lite und die Nintendo Switch OLED haben für frischen Wind gesorgt, aber ein Analyst ist nicht davon überzeugt, dass Nintendo die Switch in absehbarer Zeit durch ein Produkt der nächsten Generation ersetzen wird.

In einem Interview mit GamesIndustry.biz wies Piers Harding-Rolls, Research Director bei Ampere Analysis, darauf hin, dass 2023 wahrscheinlich kein großes Jahr für Nintendo-Hardware-Fans sein wird. Stattdessen sollte man 2024 etwas Neues erwarten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Ich erwarte keine Nintendo-Konsole der nächsten Generation im Jahr 2023: Wir haben 2024 in unseren Prognosen", sagte Harding-Rolls, bevor er anmerkte, dass sich die Switch-Hardware dank der bevorstehenden Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auch in diesem Jahr gut verkaufen wird.

Auch wenn die Switch noch etwas Leben in den alten Beinen hat, heißt das nicht, dass Nintendo stillstehen kann. Die fehlende 4K-Unterstützung ist nach wie vor ein Ärgernis für einige, auch wenn die Switch auch ohne sie noch ziemlich gut aussieht.

Was wir in diesem Jahr erwarten können, ist das Gerede über eine Special-Edition-Version der Switch, die zeitgleich mit dem neuen Zelda-Spiel erscheinen soll, sehr sinnvoll. Und Nintendo freut sich, wenn es eine Chance gibt, mehr Special-Edition-Konsolen zusammen mit ihren größten Software-Veröffentlichungen zu verkaufen.

Schreiben von Oliver Haslam.