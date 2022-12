Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - In den letzten Jahren gab es immer wieder Gerüchte über eine 4K-fähige Nintendo Switch Pro-Konsole (auch bekannt als Switch 2), aber in der Zwischenzeit gab es nur eine Switch Lite und eine Switch (OLED). Jetzt sieht es so aus, als ob das unser Los sein wird.

Ein angesehener Branchenjournalist, John Linneman von Digital Foundry, glaubt, dass Nintendo die Pläne für eine Pro-Version seiner Hybrid-Konsole verworfen hat und stattdessen an einem komplett neuen Gerät der nächsten Generation arbeitet.

"Nach Gesprächen mit verschiedenen Entwicklern war zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Art Switch-Update für die mittlere Generation geplant, aber das scheint nicht mehr zu passieren", sagte er in der neuesten Folge des DF Direct Weekly-Videostreams.

"Es ist also ziemlich klar, dass das, was sie als Nächstes tun, die tatsächliche Hardware der nächsten Generation sein wird.

"Ich glaube nicht, dass es 2023 sein wird, und ich denke, dass Nintendo selbst wahrscheinlich sehr nervös sein wird, was diesen Übergang angeht, denn, seien wir ehrlich, die letzten paar Übergänge sind nicht gut gelaufen."

Die Gerüchte über eine Switch Pro wurden immer lauter, nachdem Anfang des Jahres ein neuer Nvidia Tegra-Chipsatz entdeckt worden war. Die Spekulationen kühlten sich jedoch gegen Ende des Jahres etwas ab, und Linnemans Zitate könnten der Grund dafür sein.

Um ehrlich zu sein, lieben wir die Switch (OLED) mit ihrem verbesserten Display immer noch, also warten wir gerne ab, was Nintendo in petto hat, auch wenn es noch ein Jahr oder so dauert.

Schreiben von Rik Henderson.