Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Universal Studios Hollywood werden Anfang nächsten Jahres die Super Nintendo World im unteren Teil des Themenparks eröffnen.

Super Nintendo World wird am 17. Februar 2023 eröffnet und feiert damit seinen großen Auftritt in den USA, nachdem es vor zwei Jahren in den Universal Studios Japan sein Debüt feierte. Die Gäste werden Super Nintendo World über die Warp Pipe betreten und können Peach's Castle sowie eine Mario Kart: Bowser's Challenge Fahrt erleben, zusätzlich zu verschiedenen interaktiven Aktivitäten für die ganze Familie. Außerdem gibt es ein Themenrestaurant im Toadstool Cafe, einen Einkaufsladen in der 1-UP Factory und noch viel mehr Spaß im Pilzkönigreich zu erleben.

Vor allem die Bowser's Challenge Fahrt verspricht:

"Nahtlose Verschmelzung von modernster Augmented Reality mit Projection Mapping Technologie und echten Kulissen entlang einer sich bewegenden Strecke. Vor einer Kulisse aus Farben, Klängen und Bewegungen sitzen die Gäste in stadionähnlichen Fahrzeugen mit vier Sitzen und navigieren durch vertraute Parcours durch die kreative Nutzung und Integration von kopfgetragenen AR-Brillen, die alsein wesentliches Unterscheidungsmerkmal, das diese Fahrt von anderen Themenpark-Attraktionen abhebt'."

Universal Studios sagte, dass die Gäste in der Lage sein werden, durch Kurse unter Wasser und in den Wolken zu steuern, um um den Golden Cup zu kämpfen, während sie Münzen sammeln, um Team Bowser zu besiegen und zu gewinnen.

Sehen Sie sich unten ein Werbevideo für die neue Attraktion an.

Und mit dem Kauf von Power-Up Bands können die Gäste laut Universal Studios noch mehr Vergnügungen in der Super Nintendo World freischalten:

"Diese tragbaren, hochmodernen Armbänder synchronisieren sich mit der kostenlos herunterladbaren App der Universal Studios Hollywood, um das Erlebnis für die Gäste zu verbessern und die vielen interaktiven Elemente zu erweitern. Dazu gehören unter anderem das Führen von Einzel- und Teamwertungen, das Sammeln digitaler Münzen und der Erhalt von Schlüsseln nach gewonnenen Herausforderungen im ganzen Land. Power-Up-Bänder laden die Gäste außerdem zu ganz besonderen Interaktionen mit Mario, Luigi und Prinzessin Peach ein. Die Power-Up-Bänder werden in sechs verschiedenen Designs mit den Themen der Charaktere erhältlich sein und können sowohl im Land als auch in den Einzelhandelsgeschäften im Themenpark und auf dem CityWalk gekauft werden."

Die Universal Studios gaben bekannt, dass ihr Themenpark in Orlando ebenfalls eine Version von Super Nintendo World erhalten wird.

Schreiben von Maggie Tillman.