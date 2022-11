Nintendo setzt mit neuem Joint Venture auf Handyspiele

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nintendo gründet mit DeNA - dem Entwickler von Mario Kart Tour und Super Mario Run - ein Joint Venture, um sein mobiles Geschäft auszubauen.

Nintendo Systems Co Ltd, so der Name des Unternehmens, wird seinen Sitz in Tokio haben und seine Tätigkeit im April 2023, also zu Beginn des nächsten Geschäftsjahres, aufnehmen.

Das neue Unternehmen wird zu 80/20 zu Nintendos Gunsten aufgeteilt und wird natürlich weiterhin mobile Titel entwickeln. Es wird aber auch nach Möglichkeiten für andere "verschiedene Geräte" suchen.

Ziel ist es, "die Digitalisierung von Nintendos Geschäft zu stärken" und "Mehrwertdienste zu schaffen, um Nintendos Beziehung zu den Verbrauchern weiter zu stärken". Kurz gesagt, wir sollten Nintendo-Eigentum außerhalb des normalen Bereichs der eigenen Spielkonsolen sehen.

Die Erfolgsbilanz des japanischen Spielegiganten im Bereich Smartphones war bisher sehr wechselhaft. In einigen Bereichen war er erfolgreich, wobei Fire Emblem Heroes und Animal Crossing: Pocket Camp waren neben Mario Kart Tour besonders beliebt, aber andere Spiele haben nicht gezündet. Das neue Unternehmen wird sich daher nach anderen Einnahmequellen umsehen.

Wenn man bedenkt, wie beliebt Online-Schlachtspiele in letzter Zeit waren, könnten wir vielleicht ein Splatoon-Mobilspiel am Horizont sehen? Wir könnten uns das auf jeden Fall vorstellen.

