(Pocket-lint) - Nintendo hat ein neues Software-Update für die Switch veröffentlicht. Die Version 15.0.0 steht ab dem 11. Oktober 2022 auf allen Konsolen zum Download bereit.

Erwarten Sie aber nicht, dass dieses neue Update irgendwelche ausgefallenen neuen Funktionen hinzufügt. Laut Nintendo geht es vor allem darum, die Stabilität zu verbessern und ein paar lästige Probleme zu beheben, auch wenn es sich dabei wahrscheinlich um große Probleme handelt, wenn ihr schon länger damit zu kämpfen habt.

Laut Nintendos Veröffentlichungshinweisen können sich die Spieler auf allgemeine Verbesserungen freuen, die ihr Spielerlebnis verbessern, obwohl das auch schon alles ist. Screenshots können nun auch in der Nintendo Switch Online-App mit der Aufnahmetaste erstellt werden. Eine letzte Änderung betrifft das Bluetooth-Audiomenü, das nun in der Systemeinstellungen-App zu finden ist, obwohl wir nicht wissen, warum.

Darüber hinaus hat der Software-Datensammler OatmealDome bestätigt, dass das neue Update eine verbesserte Firmware für die Bluetooth-Verbindung des Pro-Controllers enthält, was der von Nintendo so geschätzten Systemstabilität zugute kommen dürfte. Sie weisen auch auf Änderungen in der Art und Weise hin, wie Ethernet-Adapter vom System gehandhabt werden, sowie auf eine neue Warnung, die erscheint, wenn jemand versucht, die maximale Kopfhörerlautstärke zu überschreiten, während er die begrenzte Lautstärke aktiviert hat.

Wenn du die Version 15.0.0 noch nicht auf deiner Switch installiert hast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu ändern. Du kannst deine Version aktualisieren, indem du die Systemeinstellungen-App aufrufst und auf der Registerkarte "System" die Option "System-Update" auswählst.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Rik Henderson.