(Pocket-lint) - Es hat lange gedauert, aber jetzt ist Pikmin 4 endlich offiziell und bestätigt, dass die Pikmin-Franchise noch einmal zurückkommt.

Shigeru Miyamoto erwähnte es bereits 2015, noch vor der Ankündigung der Switch, und die Fans machten sich schon Sorgen, dass Pikmin kein weiteres Spiel bekommen würde, aber wir haben alle (zu diesem Zeitpunkt spärlichen) Details für dich.

Erscheinungsdatum von Pikmin 4

Pikmin 4 wird irgendwann im Jahr 2023 erscheinen, wie aus dem ersten Teaser-Trailer hervorgeht, den du unterhalb dieses Abschnitts findest.

Genauere Informationen gibt es derzeit noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass das Spiel nicht in der ersten Jahreshälfte erscheinen wird. Immerhin erscheint das nächste Legend of Zelda-Spiel im Mai 2023. Wenn es also irgendwann vorher erscheinen würde, hätten wir jetzt wahrscheinlich schon ein Datum.

Nintendo neigt jedoch dazu, Dinge so lange geheim zu halten, bis sie wirklich fertig sind. Deshalb sollte man sich nicht wundern, wenn das endgültige Veröffentlichungsdatum von Pikmin 4 erst in ein paar Monaten bekannt gegeben wird.

Pikmin 4-Trailer

Der Trailer, der Pikmin 4 bestätigte, wurde während einer Nintendo Direct im September 2022 gezeigt, und obwohl die Neuigkeiten, die er brachte, sehr willkommen sind, ist der Trailer so kurz wie nur möglich.

Das war's, nur ein kurzer Blick auf eine Gameplay-Umgebung, dann eine Titelkarte und ein Veröffentlichungsfenster ohne weitere Details. Die Nintendo Direct hatte Wichtigeres zu tun, als Fire Emblem Engageund den Titel von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom anzukündigen, also können wir Nintendo das verzeihen.

Pikmin 4-Plattformen

Pikmin 3 kam zuerst auf der Wii U heraus, aber wir befinden uns jetzt in einer neuen Ära für Nintendo, und das schon seit einigen Jahren.

Pikmin 4 wird daher exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen und nicht auf anderen Konsolen oder Plattformen spielbar sein.

Geschichte und Gameplay von Pikmin 4

Die Welt von Pikmin ist eine, in der die Menschheit ausgestorben ist, und du spielst einen kleinen Weltraumforscher, der versucht, in der Wildnis zu überleben, indem er die titelgebenden Pikmin einfängt.

Diese kleinen Knirpse, die alle primärfarbig sind und denen kleine Setzlinge aus dem Kopf sprießen, können (etwas lose) herumgeführt werden, um Bedrohungen abzuwehren und Hindernisse zu überwinden, so dass du neue Gebiete erkunden und wieder neue Pikmin wachsen lassen kannst.

Die Geschichte ist nicht unbedingt der größte Schwerpunkt der Pikmin-Reihe, aber es hat sich eine Menge an Wissen angesammelt, das du erforschen kannst. Pikmin 3 ist eine großartige Möglichkeit, etwas davon herauszufinden - und die Neuauflage für Switch macht das noch einfacher als zuvor.

Was das Gameplay angeht, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass Pikmin 4 mehr Echtzeitstrategie beinhalten wird, während wir Pikmin in Herden bewegen, um Ziele wie das Sammeln von Nahrung und das Besiegen fieser Monster zu erreichen.

Da es nur einen einzigen Teaser-Trailer und kein echtes Gameplay-Material gibt, müssen wir auf weitere Informationen warten, bevor wir wirklich darüber spekulieren können, wie sich Pikmin 4 weiterentwickeln wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.