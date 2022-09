Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Fire Emblem-Reihe hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt, wobei sich das Switch-Debüt Three Houses großer Beliebtheit erfreute.

Die Mischung aus einer interessanten Geschichte und Visual-Novel-Elementen, gemischt mit taktischen Hardcore-Kämpfen, hat Legionen von Fans gewonnen, die alle begeistert sein werden, wenn sie erfahren, dass ein neues Kapitel kommt - Fire Emblem Engage.

Lies weiter, um alle wichtigen Details zu Engage zu erfahren, und sieh dir hier unsere Liste der spannendsten kommenden Nintendo Switch-Spiele an.

Erscheinungsdatum von Fire Emblem Engage

Der große Vorteil von Nintendos Geheimniskrämerei um kommende Spiele ist, dass es oft große Überraschungen mit einem Veröffentlichungsdatum gibt, und das ist auch bei Fire Emblem Engage der Fall.

Das Spiel wird am 20. Januar 2023 erscheinen, nur ein paar Monate nachdem es während einer Nintendo Direct im September 2022 enthüllt wurde.

Fire Emblem Engage-Plattformen

Fire Emblem ist seit langem ein exklusives Franchise für Nintendos Hardware, und das wird auch mit Engage so bleiben.

Das Spiel wird nur für die Nintendo Switch erscheinen, und das war's dann auch schon - du wirst es weder auf anderen Konsolen noch auf dem PC spielen können.

Fire Emblem Engage-Trailer

Der erste Trailer zu Fire Emblem Engage wurde während der bereits erwähnten Nintendo Direct gezeigt, und es handelt sich dabei um einen ordentlichen Batzen Filmmaterial.

Darin gibt es eine ganze Menge Details, darunter die Enthüllung unseres Protagonisten Alear, einige Einblicke in das Gameplay und vieles mehr. Wir werden alle weiteren Trailer, die veröffentlicht werden, ebenfalls hier für euch hinzufügen.

Fire Emblem Engage Geschichte

Wie dieser Trailer und die offizielle Auflistung des Spiels auf der Nintendo-Website bestätigen, spielt Fire Emblem Engage in der Welt von Elyos, die aus vier Reichen besteht.

In der alten Geschichte schlossen sich diese Länder zusammen, um den Felldrachen, ein mythisches Ungeheuer, das sie terrorisierte, zu besiegen. Die Emblem-Ringe ermöglichten es ihnen, Krieger aus anderen Welten zu beschwören, die als Helden aus vergangenen Fire Emblem-Spielen erkennbar sind.

Jetzt, tausend Jahre später, könnte der Felldrache ausbrechen, und es liegt an Alear (den du als männlichen oder weiblichen Charakter spielen kannst), die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.

Es sieht so aus, als ob Alear seit jenem alten Krieg schlummert und als göttlicher Drache bekannt ist, der die Macht hat, Embleme zu benutzen. Zu diesen heldenhaften Figuren gehört auch der ikonische Marth - fast so berühmt für seine Smash Bros Präsenz wie für seine Fire Emblem Geschichte.

Sigurd aus dem ursprünglichen Fire Emblem ist ein weiterer potenzieller Held, und in jedem Fall werden deine Kämpfer mit einem ausgewählten Emblem verschmelzen, um mächtige Angriffe zu entfesseln und das Blatt im Kampf zu wenden.

Es sieht so aus, als ob wir uns auf die Suche nach diesen Emblem-Ringen begeben, um den Frieden im Reich wiederherzustellen, und das klingt auch ganz gut.

Gameplay von Fire Emblem Engage

Sowohl aus den Gameplay-Einblicken im im September veröffentlichten Trailer als auch aus bestimmten konsistenten Teilen der Fire Emblem-Saga kann man sich ein ziemlich genaues Bild davon machen, wie sich das Spiel spielen wird.

Der Hauptteil des Spiels besteht aus taktischen Kämpfen auf einem quadratischen Raster mit einer Vielzahl von Einheitentypen, die Stärken und Schwächen haben. Auf dem japanischen Fire Emblem-Twitter-Feed gibt es sogar ein paar Gameplay-Tipps zu sehen, wenn dich die Sprachbarriere nicht stört, wie zum Beispiel der untenstehende.

Viele dieser Einheiten werden einzigartig sein und sich mit der Zeit aufleveln, so dass ihr eure Charaktere in verschiedene Klassen entwickeln könnt, um sie an unterschiedliche taktische Anforderungen anzupassen.

Die Emblem-Ringe werden es dir ermöglichen, die Ausrüstung und die Fähigkeiten eines Charakters auszutauschen, indem du sie mit einem Helden kombinierst, wenn du sie brauchst - eine coole Neuerung, die einige wichtige taktische Möglichkeiten eröffnen könnte.

Diese Kämpfe sind oft langwierig und herausfordernd, aber sie werden von langen Abschnitten unterbrochen, in denen du eher eine RPG-Geschichte im Stil eines visuellen Romans spielst, so dass du dir Zeit nehmen kannst, um mit deinen Gefährten zu entspannen und sie besser kennenzulernen.

In den letzten Fire Emblem-Spielen konnte man im Rahmen dieses Prozesses auch romantische Beziehungen eingehen, was wir ebenfalls erwarten würden, und all das macht die Sache noch ergreifender, wenn man im klassischen Schwierigkeitsmodus spielt, in dem Einheiten, die im Kampf fallen, für immer verloren sind.

Die Art und Weise, wie die Kämpfe mit der Geschichte verzahnt werden, ist eine große Stärke von Fire Emblem. Wir hoffen also, dass Engage diese Balance halten kann, so wie es Three Houses vor ihm getan hat.

Schreiben von Max Freeman-Mills.