(Pocket-lint) - Nintendo hat bekannt gegeben, dass der Name des kommenden Breath of the Wild-Nachfolgers The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lautet.

Außerdem wurde das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben - es wird am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch erscheinen.

In einem Teaser-Clip während der letzten Nintendo Direct (siehe Video oben) wurde enthüllt, dass das Spiel Sie "in die Lüfte entführt", während die Welt von Hyrule für dieses neue Link-Abenteuer erweitert wird.

Viel mehr wurde nicht verraten, aber das hat uns nicht davon abgehalten, wie aufgeregte Ferkel zu quieken.

Während der DIrect-Präsentation wurde auch Pikmin 4 angekündigt, das ebenfalls nächstes Jahr erscheinen wird.

Außerdem werden wir bald eine Menge neuer N64-Spiele auf Nintendo Switch Online + Expansion Pack bekommen, darunter das großartige 1080º Snowboarding und Excitebite 64. Außerdem wird GoldenEye 007 endlich wieder aus der Asche auferstehen, allerdings mit einem Online-Multiplayer-Modus.

Hoffentlich erfahren wir noch vor Ende des Jahres mehr über die neuen Legend of Zelda- und Pikmin-Switch-Titel. Es wäre gut, Gameplay-Material zu Ersterem zu sehen, das steht fest. Vor allem, weil es jetzt vielleicht früher kommt, als viele erwartet haben.

Auf ins Frühjahr 2023.

Schreiben von Rik Henderson.