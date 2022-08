Nintendo will Switch-Box schrumpfen, um das Angebot zu erhöhen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nintendo plant Berichten zufolge, die Verpackung seiner Switch-Konsolen ab diesem Monat um rund 20 Prozent zu verkleinern.

Das mag nach einem ziemlich obskuren Schritt klingen, aber er könnte die globalen Lieferprobleme lindern, da Nintendo mehr Konsolen pro Sendung verschicken kann, was die Effizienz steigert.

Das Konzept ist eigentlich ziemlich offensichtlich: Je kleiner die Schachtel um jede Konsole herum ist, desto mehr kann in eine Kiste gepackt werden.

Der Bericht wurde von Nikkei in Japan über VGC veröffentlicht und deutet darauf hin, dass Nintendo sehr darauf bedacht ist, den Schwung der äußerst erfolgreichen Switch aufrechtzuerhalten.

Schließlich ist dies ein weiterer großer Zeitraum für die Konsole, in dem Spiele wie Splatoon 3, Bayonetta 3 und Pokémon Scharlachrot und Violett noch vor Ende 2022 auf der Switch erscheinen und in der Zwischenzeit nur wenige große Exklusivspiele für Konkurrenzkonsolen herauskommen.

Die Verkaufszahlen der Switch sind technisch gesehen rückläufig, obwohl das keine große Überraschung ist, wenn man bedenkt, dass die Switch schon seit Jahren auf dem Markt ist, auch wenn neuere Versionen wie die Switch Lite und die Switch OLED einen Mehrwert bieten.

Ob einige große Veröffentlichungen diesen Rückgang umkehren können oder ihn einfach auf einem Niveau halten, mit dem Nintendo sehr zufrieden ist, wird nur die Zeit zeigen, aber es klingt so, als ob die Konsole so oder so in kleineren Boxen sein wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.