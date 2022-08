Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nintendo wird im Jahr 2022 weder eine Nintendo Switch Pro noch ein anderes aktualisiertes Switch-Modell ankündigen.

Der japanische Spielegigant hat bereits angedeutet, dass intern über ein neues Spielsystem nachgedacht wird, das aber in absehbarer Zeit nicht das Licht der Welt erblicken wird.

Stattdessen bestätigte Nintendo, dass es sich darauf konzentrieren wird, genügend aktuelle Switch-Modelle herzustellen, um die Nachfrage zu decken: "Normalerweise legen wir im Sommer Lagerbestände an, um uns auf die Verkaufssaison am Jahresende vorzubereiten, die ihren Höhepunkt erreicht hat", sagte Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa gegenüber der Gaming-Website Nikkei.

"In diesem Sommer sind wir nicht in der Lage, so viele Geräte wie üblich zu produzieren.

Der Grund dafür ist die anhaltende Chip-Knappheit, die die Spiele- und Tech-Industrie seit fast drei Jahren plagt.

Wie der Video Games Chronicle (VGC) im November letzten Jahres berichtete, sieht Nintendo die Switch derzeit in der Mitte ihres Lebenszyklus und konzentriert sich in der Zwischenzeit stärker auf Software.

Hinzu kommt, dass das OLED-Modell der Nintendo Switch erst 2021 auf den Markt kommt, so dass ein Ersatz so kurz danach eine Überraschung wäre.

Natürlich würde die viel gemunkelte Switch Pro immer noch in den Lebenszyklus des Unternehmens passen, vor allem, wenn sie die bestehende Bibliothek der Switch-Titel abspielt. Und wenn man bedenkt, dass wir seit der Markteinführung des Originals alle zwei Jahre ein neues Modell bekommen haben, wäre 2023 ein natürlicher Zeitpunkt, um es auf den Markt zu bringen.

Schreiben von Rik Henderson.