Mario Kart 8 Booster Course Pass Wave 2 kommt am 4. August

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nintendo hat die zweite Welle der DLC-Packs für Mario Kart 8 Deluxe veröffentlicht. Damit werden acht weitere Strecken zu dem nun immer weiter wachsenden Kart-Rennspiel für die Nintendo Switch hinzugefügt.

Das zweite Booster-Pack enthält klassische Strecken aus der Nintendo 64- und SNES-Ära sowie Portierungen von Mario Kart Tour auf dem Handy, was eine ziemlich abwechslungsreiche Palette an visuellen Eindrücken mit sich bringt.

Es wird am 4. August 2022 veröffentlicht, du musst also nicht lange warten, bis du es in die Finger bekommst. Insgesamt wird es sechs Wellen geben, die alle vor Ende 2023 veröffentlicht werden, es werden also noch viele weitere Titel folgen.

Der neueste Stapel kommt in zwei Cups - Turnip Cup (Tour New York Minute, SNES Mario Circuit 3, N64 Kalimari Desert, DS Waluigi Paintball) und Propeller Cup (Tour Sydney Sprint, GBA Snow Land, Wii Mushroom Gorge, Sky-High Sundae).

Die Strecken sind für alle kostenlos, die eine Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitgliedschaft haben. Wem das zu kompliziert ist, der kann sich auch einfach einen Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass im eShop holen.

Nach Jahren ohne zusätzliche Inhalte wird diese Reihe von DLC-Erweiterungen für Mario Kart 8 Deluxe für viele Spieler wie Manna vom Himmel sein. Einige sind allerdings ein wenig enttäuscht über den Mangel an brandneuen Strecken, die mit dem visuellen Feinschliff der Hauptreihe mithalten können.

Schreiben von Max Freeman-Mills.