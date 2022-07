Kirby's Dream Buffet erscheint diesen Sommer für Switch

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nintendo hat mit der Ankündigung von Kirby's Dream Buffet, das im Sommer für die Konsole erscheinen wird, eine kleine Überraschung für Switch-Besitzer parat.

Es sieht verdammt nach einer Abwandlung der Formel aus, die Fall Guys populär gemacht hat, und wir sind gespannt, ob es bei der Veröffentlichung kostenlos zu spielen ist, nachdem Fall Guys nun auch kostenlos ist.

Im Spiel treten bis zu vier Spieler in Multiplayer-Herausforderungen an, in denen sie um die Wette rennen, Snack-Gegenstände horten oder sich sogar gegenseitig aus den Stages stoßen.

In gewisser Weise sieht es auch so aus, als würde es den Minispiel-Spaß von Super Mario Party heraufbeschwören, aber da bisher nur sehr wenige konkrete Informationen veröffentlicht wurden, ist nicht klar, wie die Gesamtstruktur des Spiels aussieht.

Dennoch bedeutet die bevorstehende Veröffentlichung des Spiels, dass es ein gutes Jahr ist, um ein Kirby-Fan zu sein, angesichts des Erfolges, den das allererste vollständige 3D-Spiel des kleinen rosa Balls, Kirby und das vergessene Land, bei seiner Veröffentlichung im März hatte.

