No Man's Sky für Switch ist fast fertig

(Pocket-lint) - Nachdem die Nintendo Switch-Portierung von No Man's Sky bereits im Februar 2022 in einer Nintendo Direct angekündigt wurde, scheint sie hinter den Kulissen gut voranzukommen.

Das prozedural generierte Weltraumerkundungsspiel hat sich seit seinem äußerst holprigen Start im Jahr 2016 enorm weiterentwickelt, nachdem es wegen seines Mangels an echten Gameplay-Mechaniken mit Verwunderung aufgenommen worden war.

Jetzt, nach einem stetigen Strom von umfangreichen Updates, gibt es eine Menge zu tun - und die neueste Erweiterung, Leviathan, hat noch mehr hinzugefügt.

In einer Ankündigung zu dieser Erweiterung hat Hello Games bestätigt, dass an der Switch-Portierung gerade der letzte Schliff" vorgenommen wird, nachdem ein paar Jahre an der verkleinerten Version gearbeitet wurde.

In Anbetracht des Ausmaßes dessen, was man in No Man's Sky erleben kann, wird es, sofern es eine solide Leistung aufweist, seinen Platz in einer langen Reihe von beeindruckenden Switch-Ports einnehmen, nach The Witcher 3 und Doom Eternal.

Trotz der ermutigenden Nachrichten wissen wir noch nicht genau, wann der Port erscheinen wird - die eShop-Seite listet ihn einfach für "Sommer 2022" auf, nimmt aber noch keine Vorbestellungen an.

Wenn du No Man's Sky Leviathan also jetzt schon erkunden willst, musst du dich an eine der bestehenden Konsolen- oder PC-Versionen halten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.