(Pocket-lint) - Bevor Nintendo seine Erweiterung für Switch Online vorstellte und klassische N64- und Mega Drive-Spiele zum Spielen hinzufügte, gab es Gerüchte, dass es auch einen Game Boy-Emulator und eine zusätzliche Reihe von Retro-Titeln zu seinem Service hinzufügen würde.

Jetzt scheint dies noch wahrscheinlicher zu sein, denn es sind Dateien offizieller Game Boy- und Game Boy Advance-Emulatoren durchgesickert, die angeblich von einer Switch-Konsole stammen. Darüber hinaus hat ein Datamin des GBA-Builds ergeben, dass nicht weniger als 40 Spiele bereits von Nintendo getestet wurden.

Dazu gehören Mario Kart Super Circuit, The Legend of Zelda: The Minish Cap und Metroid Fusion. Die vollständige Liste ist unten zu sehen, MondoMega hat sie auf seinem Twitter-Feed veröffentlicht.

Die Bibliothek der GBA-Spiele, die sie für dieses Ding getestet haben, ist riesig. Getestet ist das Schlüsselwort; das bedeutet nicht, dass sie alle tatsächlich auf dem Service erscheinen werden. Gelb = irgendwann im ROM-Ordner, aber nicht in der durchgesickerten Version.



Es gibt ein weiteres Spiel, das nachweislich getestet wurde - https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt- MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022

Natürlich kann es sein, dass diese Spiele es gar nicht auf die Switch schaffen - sie wurden lediglich mit dem offiziellen Game Boy Advance-Emulator getestet.

Nintendo könnte sich auch dafür entscheiden, den Game Boy gar nicht in sein Switch Online-Angebot aufzunehmen, vor allem jetzt, wo die Software durchgesickert ist. Wir hoffen jedoch, dass dies der Fall ist, da dies den monatlichen Abo-Service in unseren Augen noch leistungsfähiger machen würde.

Hoffen wir auch, dass es bald soweit ist. Wir halten euch auf dem Laufenden.

