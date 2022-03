Nintendo Switch Update 14.0.0 fügt Spieleordner und mehr hinzu

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendo hat ein Software-Update für die Nintendo Switch veröffentlicht, das die Möglichkeit bietet, Spiele in anpassbaren Ordnern zu gruppieren, die Lautstärke über das Bluetooh zu steuern und vieles mehr.

Nintendos Update v14.0.0 sollte jetzt zum Download für Ihre Switch, Switch OLED oder Switch Lite zur Verfügung stehen.

Spiele in Gruppen zusammenzufassen ist ganz einfach. Solange du mehr als 12 Spiele auf deiner Switch gespeichert hast, kannst du neue Gruppen bilden, indem du auf "Alle Software" ganz rechts in der Spieleleiste auf dem Homescreen gehst und dann die L-Taste drückst.

Daraufhin wird die Seite "Gruppen" angezeigt, auf der Sie auswählen können, welche Spiele in denselben gruppierten Ordner aufgenommen werden sollen, und diesen dann benennen können. Um auf die Gruppen zuzugreifen, müssen Sie nur erneut die Taste "L" auf der Seite "Alle Software" drücken.

Sie können die Spiele innerhalb einer Gruppe neu anordnen, und in jeder Gruppe können bis zu 200 Spiele gespeichert werden. Es können bis zu 100 Gruppen erstellt werden und dieselben Spiele können in mehreren Gruppen erscheinen - zum Beispiel können Sie Mario Kart 8 Deluxe in "Rennspiele" und "Mario-Spiele" einordnen, wenn Sie möchten.

Neben einigen Systembereinigungen bietet das Update die Möglichkeit, die Lautstärke eines verbundenen Bluetooth-Geräts über die Bedienelemente der Switch-Konsole oder das Headset, die Kopfhörer oder den Lautsprecher selbst zu ändern.

Die maximale Ausgangslautstärke für Bluetooth-Geräte wurde ebenfalls erhöht.

Wenn Ihre Nintendo Switch die neueste Software noch nicht installiert hat, gehen Sie zu den "Systemeinstellungen", scrollen Sie in der linken Leiste nach unten zu "System" und tippen Sie auf "System-Update", um es manuell herunterzuladen und zu installieren.

Schreiben von Rik Henderson.