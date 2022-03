Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach jahrelangem Genuss der gleichen Strecken ist der Mario Kart 8 Deluxe-DLC da - und er verspricht, einem der Pflichtkäufe für die Nintendo Switch neues Leben einzuhauchen.

Wie Nintendo Anfang des Jahres angekündigt hat, wird Mario Kart bis Ende 2023 48 neue Strecken in Form des "Booster Course Pass" erhalten.

Seit dem 18. März steht Welle 1 - der erste von sechs DLCs für den Titel - zum Download bereit.

Im Folgenden erfahren Sie, was wir bisher über die Veröffentlichungstermine der verschiedenen Wellen wissen, wie Sie den DLC als Teil von Nintendo Switch Online erhalten können und welche Strecken enthalten sind.

Obwohl das Veröffentlichungsdatum für Welle 1 des Booster Course Pass-DLCs eigentlich Freitag, der 18. März, war, war er in einigen Regionen bereits am Donnerstag verfügbar.

Wie auch immer, wenn du dies liest, wird die erste Welle im Nintendo Store verfügbar sein und du kannst dich auf die neuen Strecken stürzen.

Es gibt drei Möglichkeiten, um Zugang zum Mario Kart DLC-Paket zu erhalten.

Die erste Möglichkeit ist für diejenigen, die eine Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitgliedschaft haben, die 49,99 $ / 34,99 £ / 34,99 € pro Jahr kostet. Diese Abonnenten können auf alle Wellen zugreifen, sobald sie veröffentlicht werden, sowie auf einige andere, nicht damit zusammenhängende Vergünstigungen, wie Animal Crossing DLC, Zugang zu SEGA Genesis- und Nintendo 64-Spielen und mehr.

Natürlich müssen Sie keine Mitgliedschaft haben, um den neuen DLC zu kaufen. Der Deluxe Booster Course Pass kann separat erworben werden, mit dem du Zugang zu allen sechs Wellen hast, sobald sie veröffentlicht werden. Beachte auch, dass du die Wellen nicht einzeln kaufen kannst.

Wenn du nur den Deluxe Booster Course Pass kaufen möchtest, kannst du das im Switch-Store für 24,99 € / 22,49 £ / 24,99 € tun.

Wer das Spiel selbst noch nicht besitzt, kann es jetzt auch mit dem DLC kaufen, wie im Widget unten zu sehen ist.

Welle 1 des Mario Kart DLCs wird zwei neue Cups enthalten, die natürlich jeweils vier Strecken beinhalten.

Pariser Promenade (Mario Kart Tour)

Kröten-Rundkurs (Nintendo 3DS)

Choco Mountain (Nintendo 64)

Kokosnuss-Mall (Wii)

Tokio-Fleck (Mario Kart Tour)

Shroom Ridge (Nintendo DS)

Himmelsgarten (Game Boy Advance)

Ninja-Versteck (Mario Kart Tour)

Bis jetzt gibt es noch keinen klaren Hinweis darauf, wann die verbleibenden fünf Wellen erscheinen werden, abgesehen von Nintendos Hinweis, dass sie sich zwischen jetzt und Ende 2023 erstrecken werden.

Da Nintendo ungefähr 21 Monate Zeit hat, um diese zu verteilen, gehen wir davon aus, dass wir die zusätzlichen 40 Titel schrittweise alle vier Monate erhalten werden.

Wir werden diesen Abschnitt natürlich aktualisieren, sobald mehr Informationen verfügbar sind.

